Wiener bestellen die meisten Wiener Schnitzel

Die Lieferung von Wiener Schnitzel ist eine der Haupteinnahmequellen von Lieferando. Die Wiener sind demnach Schnitzelkaiser, am teuersten ist das Wiener Schnitzel in Salzburg.

Es ist kein akademischer Titel, aber ein kulinarischer: Wien ist laut den Bestelldaten des Essenslieferers Lieferando Österreichs Schnitzelhauptstadt 2026. Insgesamt wurden im untersuchten Zeitraum zwischen Jänner und August 142.318 Schnitzel in Wien bestellt. Auf 100 Wiener kommen somit 7,4 Schnitzelbestellungen. Damit liegt Wien vor Linz mit 5,7, Graz mit 4,9, Innsbruck mit 4,6 und Salzburg mit 2,1 Bestellungen je 100 Einwohnern. Graz darf sich laut Lieferando hingegen über die besten Restaurantbewertungen freuen. Die anderen Landeshauptstädte waren nicht Teil des „Schnitzelindex“.

Die preisliche Bandbreite (für das Schweinsschnitzel) ist laut Lieferando groß. Am höchsten liegt Salzburg mit durchschnittlich 19,73 Euro, gefolgt von Innsbruck mit 18,31 Euro. In Linz kostet es durchschnittlich 16,31 Euro, in Wien 15,09 Euro und in Graz 14,66 Euro.