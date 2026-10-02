Was bringt der neue Bachelor für Elementarpädagogik wirklich?

Am 2. Oktober startet der neue Bachelor für Elementarpädagogik. In der Steiermark wird er an zwei Standorten angeboten. Was dahinter steckt.

Am Freitag startet der neue Bachelor für Elementarpädagogik österreichweit an sieben Standorten.

Wege in die Elementarpädagogik gibt es viele. Von der BAfEP über das Kolleg bis hin zum Lehrgang Elementar+. Mit dem neuen Studienjahr kommen zwei weitere Optionen dazu. Denn die PH Steiermark bietet in Kooperation mit der PPH Augustinum und der PH Burgenland ebenso einen Bachelorstudiengang für Elementarpädagogik an wie die Uni Graz.

Damit stellt sich die Frage: Worin unterscheiden sich die beiden Bachelorstudien von all den anderen Möglichkeiten und voneinander?

Titel und Berufsbefähigung

Was beide Studiengänge eint: Es ist ein vollwertiges Bachelorstudium. Das bedeutet, die Studierenden erhalten neben dem Bachelorzeugnis auch gleichzeitig die Berufsbefähigung und können in Kinderbildungseinrichtungen arbeiten. „Wir verknüpfen wissenschaftsbasierte Lehrveranstaltungen mit einem hohen Praxisanteil“, sagt Katharina Heissenberger-Lehofer vom Institut für Elementar- und Primarpädagogik der PH Steiermark.

Denn 30 der 180 ECTS sind in Form von Praktika zu absolvieren. Damit liegt der Praxisanteil deutlich über den 300 Stunden des Bachelorstudiengangs der Uni Graz.

© Privat Eva Pölzl-Stefanec vom Arbeitsbereich Elementarpädagogik der Uni Graz

Die meisten Lehrenden waren selbst auch in Kindergärten und Krippen tätig — Eva Pölzl-Stefanec , Uni Graz

An der Uni Graz schließt man mit dem Bachelor gewissermaßen eine Lücke. Denn bereits seit vier Jahren gibt es hier einen Master für Elementarpädagogik. Der Bachelor ermöglicht nun einen nahtlosen Übergang ins Masterstudium.

An Praxisbezug mangelt es aber auch an der Uni Graz nicht. „Die meisten Lehrenden waren selbst auch in Kindergärten und Krippen tätig“, betont Eva Pölzl-Stefanec vom Arbeitsbereich Elementarpädagogik der Uni Graz.

© Klz / Stefan Pajman Katharina Heissenberger-Lehofer vom Institut für Elementar- und Primarpädagogik der PH Steiermark

Wir haben in Österreich eine Personalknappheit, deshalb sind wir froh, dass es diese vielen Qualifizierungsmaßnahmen gibt. — Katharina Heissenberger-Lehofer , PH Steiermark

Auf die Frage, ob der neue Bachelorstudiengang langfristig gesehen zu einer generellen Akademisierung des Bereichs führen soll, möchte man sich an der PH Steiermark nicht versteifen: „Wir haben in Österreich eine Personalknappheit, deshalb sind wir froh, dass es diese vielen Qualifizierungsmaßnahmen gibt. Jeder einzelne Professionalisierungsweg ist bedeutsam“, sagt Heissenberger-Lehofer.

Akademisierung in vielen Ländern bereits Standard

Fakt ist aber: Die Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer ist mittlerweile vollends akademisiert und international ist in zahlreichen Ländern die Akademisierung der Elementarpädagogik bereits Standard.

© PH Steiermark Lisa Reicher-Pirchegger vom Institut für Elementar- und Primarpädagogik der PH Steiermark

An der PH Steiermark startet man jedenfalls mit einer Gruppe. Diese kann aus bis zu 25 Personen bestehen. „Es waren deutlich mehr Interessierte als wir zulassen konnten“, sagt Lisa Reicher-Pirchegger vom Institut für Elementar- und Primarpädagogik der PH Steiermark. An der Uni Graz gibt es keine Zugangsbeschränkung für den Bachelor. Beide Studiengänge sind bis auf den ÖH-Beitrag kostenlos.