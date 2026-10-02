Meilenstein: Feldkirchner Betrieb produzierte 500.000. Ladestation

Das Unternehmen Go-e hat seine 500.000. Wallbox für E-Autos an Diakonie de la Tour gespendet. Fachmagazin wählte die Wallboxen in drei Kategorien auf Platz eins.

Der Wallbox-Hersteller Go-e, der AC-Ladelösungen für Elektroautos anbietet und seinen Sitz in Feldkirchen hat, freut sich über einen Meilenstein: Mittlerweile wurden eine halbe Million Ladepunkte produziert, die europaweit zum Einsatz kommen. Zugleich bestätigt sich der Status von Go-e als beliebteste Wallbox-Marke Deutschlands auch bei der Leserwahl 2026 des Fachmagazins „Electricar“, deren Ergebnisse kürzlich veröffentlicht wurden.

„Ich sehe darin die Bestätigung unserer Strategie, für jede Anforderung die richtige AC-Ladelösung anzubieten“, fasst der CEO von Go-e, Erik Yesayan, zusammen: „Ob fürs Laden unterwegs, für Unternehmensflotten, für Ein- und Mehrfamilienhäuser oder für den kommerziellen Einsatz in Hotels.“ Als weiteren Erfolgsfaktor sieht Yesayan die unkomplizierte Einbindung bis hin zur nahtlosen Vollintegration von Wallboxen in viele gängige Management-, Haustechnik-, Energie- und Abrechnungssysteme: „Daher gilt unser Dank auch besonders unserem wachsenden Partnernetzwerk in ganz Europa. Unsere Partner tragen wesentlich dazu bei, dass wir nun bereits die Produktion der nächsten 500.000 Wallboxen ins Auge fassen.“

© Go-e So sieht eine der Ladelösungen von Go-e aus

Beste stationäre, mobile und smarte Wallbox

Für die Wertschätzung der Leserinnen und Leser des Fachmagazins „electricar“ bedankt sich Yesayan besonders. Im Leser-Voting – veröffentlicht auf der unabhängigen Test- und Vergleichsplattform „Die Tester“ – wählten sie Go-e in allen drei Kategorien des Heimladens in Deutschland auf Platz 1: beste stationäre Wallbox, beste mobile Wallbox und beste smarte Wallbox. „Jede dieser Stimmen ist die schönste Bestätigung unserer Arbeit”, freut sich Yesayan: „Hier urteilen jene, die unsere Ladestationen täglich im Alltag nutzen und genau wissen, wovon sie sprechen.“

Die 500.000. Wallbox nahm übrigens einen besonderen Weg: Christian Philipp (CCO) und Susanne Palli (CXO) überreichten sie kürzlich als Spende der karitativen Einrichtung Diakonie de La Tour für deren Projekt „Gartenhof“ in unmittelbarer Nähe des Firmensitzes.