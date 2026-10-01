Produktionsprozesse live erleben: Betriebe öffnen wieder ihre Pforten

Das Netzwerk Kraft:das Murtal veranstaltet wieder die „Kraft:nacht“, in der zahlreiche Betriebe Produktionsprozesse und Karrieremöglichkeiten zeigen.

Am Freitag, 16. Oktober, öffnen zahlreiche Leitbetriebe in den Bezirken Murau und Murtal von 15 bis 21 Uhr ihre Werkstore für die Bevölkerung. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten die Verantwortlichen des Netzwerks Kraft:dasMurtal das Programm der bevorstehenden „Kraft:nacht“ vor.

„Wir machen die Tore auf, damit Besucherinnen und Besucher die Betriebe und Produktionslinien im Vollbetrieb live erleben können“, betonte Netzwerksprecher Florian Hampel. Angesichts globaler Herausforderungen – von hohen Energiekosten bis hin zu geopolitischen Unwägbarkeiten – sei es umso wichtiger, jungen Menschen die vielfältigen Job- und Karrierechancen direkt vor der Haustür aufzuzeigen.

Die neue Kraft-Geschäftsführerin Monika Seidl-Neissl hob den enormen Zusammenhalt hervor: „Das absolute Highlight ist die spürbare Begeisterung der Betriebe. Gemeinsam erreichen wir eine ganz andere Aufmerksamkeit als einzelne Tage der offenen Tür.“

Nächste Generation

Hubert Pletz (Geschäftsführer Wuppermann Austria) betonte die Bedeutung für die nächste Generation: „Es ist unser großes Anliegen, der Bevölkerung und den Jugendlichen die Vielfalt der Entwicklungsmöglichkeiten in der Region sichtbar zu machen. Wenn wir unsere Produktionsprozesse transparent zeigen, können sich junge Menschen ein klares Bild für ihren künftigen Bildungsweg machen.“ Aktuell werden in den Bezirken Murau und Murtal über 1200 Lehrlinge in mehr als 330 Betrieben ausgebildet.

Landtagsabgeordneter Thomas Maier, Vorsitzender der Region Murau-Murtal: „Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Technologiewandel werden Fachkräfte unverzichtbar bleiben. Ob Dachdecker oder Maurer – ein fundierter Lehrberuf ist ein solides Fundament für das gesamte Leben.“ Auch Christoph Robinson von der Industriellenvereinigung (IV) Steiermark zeigte sich beeindruckt: Der enge Schulterschluss der Betriebe habe Vorbildcharakter für das ganze Bundesland.

Holz und Stahl

Das Teilnehmerfeld reicht von Großindustrie über IT bis zu Holz und Lebensmitteln: Vertreten sind unter anderem Stahl Judenburg, voestalpine Railway Systems, Heinzel Pöls, Wuppermann, die Brauerei Murau, die Obersteirische Molkerei sowie die Zimmerei Alpe.

Der Eintritt ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über das offizielle Anmeldeformular der Initiative wird empfohlen (Kurzentschlossene sind dennoch willkommen). Mehr Informationen: www.kraft.dasmurtal.at.

Alle Teilnehmer ALPE Zimmerei und Tischlerei GmbH, Autohaus Neubauer, Brauerei Murau eGen, EagleBurgmann Austria GmbH, Emsenhuber Informatik GmbH, Gall Pharma, HAGE Sondermaschinenbau GmbH, Zellstoff Pöls AG, Hendrickson Austria GmbH, METEKA GmbH, Mondi Zeltweg, Murauer Stadtwerke, NZ Hydraulikzylinder GmbH, Obersteirische Molkerei, SKF Sealing Solutions Austria GmbH, Stahl Judenburg GmbH, voestalpine Railway Systems, Wuppermann Austria GmbH, Zeman Bauelemente.