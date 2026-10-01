Auktionsrekorde für Werke von Cézanne und Monet erwartet

Eine Sammlung von zwölf lange nicht mehr öffentlich gezeigten Gemälden, darunter Werke von Vincent van Gogh, Paul Cézanne und Claude Monet, soll bei einer Auktion im November in New York rund 450 Millionen US-Dollar (rund 396 Mio. Euro) einbringen. Fünf der Gemälde wurden am Mittwoch bei Sotheby's in London vorgestellt, darunter Cézannes "Arlequin" und Monets "Le Jardin des Tuileries".

Der Rest der Sammlung wird derzeit digital präsentiert, darunter Van Goghs "Chataigniers en fleurs", dessen Wert auf etwa 180 Millionen Dollar geschätzt wird. Einige der Gemälde werden im Vorfeld der Auktion in New York am 18. November in Galerien weltweit zu sehen sein.

Es handelt sich um "eine der wertvollsten Sammlungen, die jemals auf einer Auktion angeboten wurden", sagte Helena Newman, Vorsitzende von Sotheby's Europe, und fügte hinzu, dass die Werke von Cézanne und Van Gogh voraussichtlich Rekordpreise erzielen werden.

Cézannes "Arlequin" gehört zu einer seltenen Serie von Harlekin-Gemälden, die zwischen 1888 und 1890 entstanden sind. Das Werk, das seit 1975 nicht mehr öffentlich zu sehen war, wird auf einen Verkaufspreis von rund 120 Millionen Dollar geschätzt.

Das Auktionshaus erwartet, dass "Arlequin" im November einen neuen Auktionsrekord für den Künstler aufstellen wird. Cézannes aktueller Rekord wird von "Les Joueurs de cartes" gehalten, das sich heute in der nationalen Sammlung Katars befindet und Berichten zufolge 2011 für 250 Millionen Dollar erworben wurde - damals der höchste bekannte Preis, der für ein Kunstwerk gezahlt wurde.

Die meisten Gemälde der Sammlung wurden in den 1970er Jahren in London von Carlos Pedro Blaquier und Nelly Blaquier de Arrieta erworben. Laut Newman ist die Sammlung in der Öffentlichkeit kaum bekannt.