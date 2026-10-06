Weizer HLW-Schülerinnen sind Österreichs beste Nachwuchs-Buchhalterinnen

Emma Pock und Elisa Wagnes von der HLW Weiz nahmen am „School Award“ in Linz teil und holten sich den Bundessieg in der Finanzbuchhaltung. Dafür gab es für beide jeweils ein Notebook.

Großer Erfolg für die HLW Weiz: Die Schülerinnen Emma Pock und Elisa Wagnes teilen sich den Bundessieg beim diesjährigen „BMD School Award“ in der Kategorie Finanzbuchhaltung. Damit setzten sich die beiden Schülerinnen gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich durch. Auch als Schule konnte die HLW Weiz überzeugen und erzielte das beste Klassen-Gesamtergebnis in der Finanzbuchhaltung. Für die beiden Schülerinnen gab es als Auszeichnung jeweils ein Lenovo-Notebook, die HLW Weiz erhielt für das beste Klassenergebnis einen Siegerscheck über 300 Euro.

Der „School Award“ wird jährlich vom Schulbuchverlag Trauner gemeinsam mit dem Softwarehersteller BMD veranstaltet. Dabei werden Leistungen im computerunterstützten Rechnungswesen bewertet und die besten Nachwuchskräfte im computergestützten Rechnungswesen ausgezeichnet. Heuer nahmen mehr als 440 Schülerinnen und Schüler aus österreichischen berufsbildenden Schulen und Berufsschulen teil.

„Locker und praxisbezogen“

„Mir hat der Unterricht sehr gut gefallen. Vor allem, weil er sehr locker gestaltet war. Ich habe sehr viel dabei gelernt und würde mich sehr freuen, dieses Wissen auch in Zukunft anzuwenden“, erzählt Gewinnerin Emma Pock. Und Elisa Wagnes: „Ich finde es toll, dass wir die Zertifizierung so praxisbezogen gemacht haben.“ Besonders hilfreich sei gewesen, dass die theoretischen Inhalte unmittelbar anhand von Praxisbeispielen angewendet werden konnten.

Seit 2013 haben rund 2700 Schülerinnen und Schüler an der BMD-Online-Zertifizierung teilgenommen. An österreichischen berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie Berufsschulen lernen rund 12.000 Schülerinnen und Schüler mit der BMD-Software. „Mit den BMD Zertifizierungen im Rahmen des School Awards stehen jungen Menschen viele Türen am Arbeitsmarkt offen", ergänzt Franz Mitterbaur, Projektleiter für das Schulprogramm bei BMD.