Ende September sind um 2,5 Prozent mehr Menschen arbeitslos als vor einem Jahr. Besonders Frauen und Langzeitarbeitslose sind betroffen.

Die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Ende September 2026 waren rund 306.600 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um etwa 7400 oder 2,5 Prozent mehr als im September 2025. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,1 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig wächst die Beschäftigung: Nach Schätzungen gibt es um rund 8000 Beschäftigungsverhältnisse mehr als vor einem Jahr.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betrifft fast alle Altersgruppen und alle Bundesländer. Einzige Ausnahme ist Wien.

Erstes Zeichen der Entspannung

Zählt man Arbeitslose und Teilnehmende an AMS-Schulungen zusammen, ergibt sich im September ein Gesamtwert von rund 381.200 Personen. Das sind um 6000 oder 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr war über die vergangenen Monate annähernd stabil geblieben. Im September ist er aber kleiner geworden, die Entwicklung hat sich also verbessert.

Frauen stärker betroffen als Männer

Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Geschlechtern. Die Arbeitslosigkeit von Frauen stieg im September um 6,0 Prozent. Bei Männern ging sie hingegen leicht zurück, um 0,6 Prozent. Auch nach Staatsbürgerschaft unterscheidet sich die Entwicklung. Die Arbeitslosigkeit von Inländerinnen und Inländern erhöhte sich um 4,3 Prozent. Bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft stagnierte sie mit einem Minus von 0,2 Prozent.

Jugend: weniger Arbeitslose, aber mehr Lehrstellensuchende

Bei den Jungen gibt es gemischte Signale. Die Jugendarbeitslosigkeit sank Ende September wieder etwas, um 507 Personen oder 1,5 Prozent. Auf dem Lehrstellenmarkt verschärft sich die Lage dagegen. Die Zahl der beim AMS gemeldeten, sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden stieg deutlich, um 870 oder 8,0 Prozent. Die Zahl der gemeldeten offenen Lehrstellen stagniert hingegen mit einem Plus von nur 38 gegenüber dem Vorjahr. Die Lehrstellenlücke beträgt damit 3977 Stellen.

Mehr als jeder dritte Arbeitslose ist langzeitbeschäftigungslos

Weil die Zahl der Arbeitssuchenden schon seit vielen Monaten steigt, wächst auch die Gruppe jener, die lange keinen Job finden. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen, also der Personen mit Status arbeitslos und mindestens einem Jahr AMS-Vormerkung, stieg auf 104.101. Das ist ein Plus von 10.311 Personen oder 11,0 Prozent. Ihr Anteil an allen arbeitslos vorgemerkten Personen liegt bereits bei 34 Prozent.

Weniger offene Stellen

Auch die Nachfrage der Betriebe hat leicht nachgelassen. Die Zahl der beim AMS gemeldeten, sofort verfügbaren offenen Stellen sank Ende September gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 78.267. Bei den neu gemeldeten offenen Stellen fiel der Rückgang stärker aus: Im September kamen um 1963 Stellen oder 4,0 Prozent weniger neu hinzu als ein Jahr zuvor.