In Estland: Lavanttaler Schüler schafften Topplätze im Pflügen

Zwei Schüler der LFS St. Andrä erreichten beim European International Youth Ploughing Contest 2026 in Estland den dritten und fünften Platz.

Beim europäischen International Youth Ploughing Contest 2026 im estnischen Olustvere sicherten sich Matthias Joham von der LFS St. Andrä den dritten und Johannes Jöbstl den fünften Gesamtplatz. Damit zählen die St. Andräer Schüler offiziell zu den besten Nachwuchspflügern des Kontinents.

Kürzlich traten die besten landwirtschaftlichen Talente Europas gegeneinander an, um Präzision, Technik und Fingerspitzengefühl an der Pflugschar unter Beweis zu stellen. Die LFS St. Andrä vertrat dabei als einzige Schule Österreichs die nationalen Farben auf internationalem Parkett. Insgesamt waren 37 Teilnehmer aus zehn Nationen am Start. Darunter befanden sich auch die größten Ackerbaunationen Europas. Unter der fachkundigen Begleitung des Betreuerteams Isabell Pucher-Popodi und Philipp Maier stellten sich die Schüler Matthias Joham und Johannes Jöbstl der starken europäischen Konkurrenz.