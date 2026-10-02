Raum für 250 Arbeitsplätze: Deloitte eröffnet neuen Campus in Graz

„Langfristiges Bekenntnis zum Standort Graz und zur Steiermark“: Das Beratungsunternehmen Deloitte hat in Graz seinen neuen Campus in Betrieb genommen.

„Der neue Campus unterstreicht unser langfristiges Bekenntnis zum Standort Graz und zur Steiermark", betont Harald Breit. Der CEO des Beratungsunternehmens Deloitte Österreich hat gemeinsam mit Josef Klug, Partner und Standortleiter bei Deloitte in der Steiermark, den neuen Standort in der Grazer Hallerschloßstraße/Merangasse eröffnet. Seit der Fusion mit der Steuerberatungskanzlei Rabel & Partner, die im Herbst 2023 Teil des Deloitte-Netzwerks geworden ist, verfolgte man die Campus-Pläne. Auf 4250 Quadratmetern finden sich dort 250 Arbeitsplätze.

Klug spricht von einem „modernen Büro- und Begegnungszentrum, das optimale Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit, Innovation und persönliche Begegnungen bietet". Davon sollen Mitarbeiterinnen ebenso profitieren wie Kundinnen und Kunden.

Der Campus wurde nach den Plänen des Grazer Architekturbüros Hohensinn Architektur realisiert „und verbindet den erweiterten Bestandsbau mit neuen Gebäudeteilen zu einem architektonisch stimmigen Ensemble", wie betont wird. Die Gestaltung der Innenräume erfolgte durch Archiguard rund um Gerd Zehetner. „Der Campus bündelt unterschiedliche Fachbereiche an einem Ort und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum sowie noch engere Zusammenarbeit.“