Jetzt wurde geheiratet: Vom Tennisplatz ging es für sie ins Eheglück

Kennengelernt haben sich Sabine Niederhuber und Christian Mayer schon im Jahr 2013 beim Tennis. Aus dieser sportlichen Begegnung wurde Liebe.

Wer das erste Tennismtach gewonnen hat, wurde der Kleinen Zeitung nicht überliefert. Aber das Ergebnis muss für beide gepasst haben. Die Liebe von Sabine Niederhuber und Christian Mayer begann am Tennisplatz und wurde nun, 13 Jahre später, mit dem Ja-Wort besiegelt.

Der Lebensmittelpunkt der gebürtigen Tragößerin und des gebürtigen Leobeners ist Bruck. Hier fand auch die standesamtliche Trauung im Ambiente des Schlossbergs statt. Anschließend gaben sich die beiden in der Pfarrkirche Tragöß-Oberort das kirchliche Ja-Wort. Gefeiert wurde wieder am Schlossberg, wo das frisch vermählte Paar mit Familie und Freunden auf den besonderen Tag anstieß.

Tennis, Schifahren, Schwimmen und Fußball sowie vor allem die Familie verbinden Sabine und Christian seit vielen Jahren. Gemeinsam mit ihren Söhnen Maximilian und Alexander genießen sie auch Urlaube in Kroatien, am Gardasee in Italien und in Kärnten.

Mit ihrer Hochzeit haben die Volksschullehrerin und der Leiter der Brucker Kommunikationsabteilung ein neues Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte aufgeschlagen.