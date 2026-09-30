Tragischer Unfall in Feldbach: Zwei Schwestern waren mit einem Moped unterwegs, als sie mit einem abbiegenden Lkw kollidierten. Für die 13-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 15.40 Uhr ereignete sich am Mittwoch auf der Europastraße in Feldbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit ihrem Moped in Richtung Mühldorf unterwegs. Auf dem Sozius saß ihre 13-jährige Schwester. Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einem Lkw auf der Europastraße in Richtung Feldbach. Als er nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Moped. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Lkw-Lenker die beiden Schwestern übersehen haben.

Die beiden Mädchen kamen zu Sturz. Die 13-Jährige wurde dabei unter den Lkw geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe und des Einsatzes von Rotem Kreuz, Notarzt, First Responder und des Rettungshubschraubers C12 konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle.

Ihre 15-jährige Schwester wurde leicht verletzt und in das LKH Feldbach gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Neben den Rettungskräften waren auch die Feuerwehren sowie das Kriseninterventionsteam im Einsatz.