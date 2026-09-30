Sturm-Frauen verabschieden sich sehr ordentlich von Europa

Grazerinnen schieden im Europe Cup gegen den VfL Wolfsburg mit einem Gesamtscore von 1:8 aus. Die Leistung im Rückspiel verdient Lob.

Ab sofort dürfen und müssen sich die Sturm-Frauen wieder auf die nationalen Bewerbe konzentrieren. Die Grazerinnen haben sich gegen den VfL Wolfsburg in der zweiten Qualifikationsrunde mit einem Gesamtscore von 1:8 aus dem Europe Cup und damit für diese Saison von der internationalen Fußballbühne verabschiedet. Nach der 1:6-Niederlage im Hinspiel hatte das Team von Trainer Tode Djaković auch im Rückspiel gegen die Wölfinnen das Nachsehen und ging im Stadion Graz-Liebenau mit einem 0:2 vom Platz.

Die Deutschen waren die spielbestimmende Mannschaft, die Sturm-Frauen boten den Favoriten dennoch Paroli. Die Schwarz-Weißen ließen in der ersten Hälfte aus dem Spiel nichts zu. Wolfsburg brauchte für die 1:0-Führung (32.) einen Freistoß, den Lou Bogaert unhaltbar für Torfrau Vanessa Gritzner ins Kreuzeck versenkte. Die 1649 Stadionbesucher, darunter auch sämtliche Spieler des Bundesliga-Teams und der zweiten Mannschaft, honorierten die kämpferische Leistung der Grazerinnen mit Applaus und mit Fortdauer auch mit Schlachtgesängen. Jubel brandete auch auf, als Marie Spiess (53.) auf 1:1 stellte. Der Treffer wurde wegen Abseits allerdings aberkannt.

Die Gäste unterstrichen mit Fortdauer der Partie ihre Favoritenrolle, scheiterten aber oftmals an Gritzner. In der 84. Minute war dann auch die Torfrau geschlagen. Anny Kerim-Lindland sorgte für den 2:0-Endstand. Die Grazerinnen verabschiedeten sich sehr ordentlich aus Europa.