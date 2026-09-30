Verwirrung um Pleite in Heiligenblut: Gastro-Pächter insolvent

Kärntnerhof GmbH in Heiligenblut musste den Betrieb des Gastgewerbes im Juli einstellen und ist nun insolvent. Das gleichnamige Hotel ist nicht betroffen.

Von der Insolvenz sind rund 20 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen

Die Kärntnerhof GmbH in Heiligenblut ist zahlungsunfähig. Am Mittwoch wurde laut AKV und KSV1870 das Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen 177.000 Euro, die Aktiva werden mit 63.000 Euro angegeben. 20 Gläubiger warten auf ihr Geld.

Die Pleite hat das Potenzial, gehörig Verwirrung zu stiften. Denn bei der Kärntnerhof GmbH handelt es sich nicht um das namensgleiche Hotel selbst. Dieses wird von der Keyone Betriebs GmbH geführt und ist weiterhin in Betrieb. Der geschäftsführende Gesellschafter Moritz Schröcksnadel betont, dass das Hotel bestens ausgelastet sei. Insolvent ist der frühere Pächter des Gastro- und Restaurantbetriebs, der diesen im Laufe des Sommers eingestellt hat. Die Gastro im Hotel wurde mittlerweile von der Keyone Betriebs GmbH selbst übernommen.

Insolvenz Als handelsrechtliche Geschäftsführer der insolventen Kärntnerhof GmbH fungierten Marietta Fleißner und Helga Fleißner. Gesellschafter mit einem Anteil von je 25 Prozent sind Helga Fleißner (geb. 1971), Marietta Fleißner, Friedrich Fleißner und Helga Fleißner (geb. 1938).

Scheitern des Vertrages

Wesentlicher Auslöser für die eingetretene wirtschaftliche Krise der Kärntnerhof GmbH war laut AKV das Scheitern der vertraglichen Vereinbarungen mit der Keyone Betriebs GmbH betreffend den Frühstücks- und Unterpachtbetrieb. Erhebliche, der Gesellschaft zustehende Forderungen aus erbrachten Frühstücks- und Verpflegungsleistungen, Mitarbeiterbewirtungen und anderen Dienstleistungen aus den Jahren 2025 und 2026 seien nicht bzw. nicht fristgerecht beglichen worden.

Zum Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Herbert Rung aus Spittal/Drau bestellt worden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichtstagsatzung und Prüfungstagsatzung soll am 30. November stattfinden.

Richtigstellung: Ursprünglich hieß es in diesem Beitrag, das Hotel Kärntnerhof sei insolvent, das ist falsch. Es handelt sich um den Gastro-Pächter Kärntnerhof GmbH.