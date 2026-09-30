So wird der Verkehr während der Sanierung der Burggasse geregelt

Am 12. Oktober starten die Bauarbeiten: Die Judenburger Burggassse wird umfassend saniert.

Im Zuge der bevorstehenden Sanierungsarbeiten in der Judenburger Burggasse erfolgt die Baustelleneinrichtung ab Montag, 5. Oktober. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen am 12. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt tritt auch die entsprechende Verkehrsregelung in Kraft.

Während der gesamten Bauphase bleibt die Zufahrt in die Innenstadt weiterhin möglich. Stadtauswärts wird der Verkehr als Einbahn über die Hugo-Wolf-Gasse, die Alban-Berg-Gasse sowie den Kreisverkehr Burggasse/Alban-Berg-Gasse umgeleitet.

Baustelle und Blaulicht

Auch für den Schwerlastverkehr ist vorgesorgt: Die Zufahrt zu den im Baustellenbereich gelegenen Gewerbebetrieben bleibt gewährleistet. Ebenso ist sichergestellt, dass Einsatzfahrzeuge der Blaulichtorganisationen die Baustelle im Notfall jederzeit passieren können.

Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im Mai starten. Aus unterschiedlichen Gründen kam es zu Verzögerungen. Am geplanten Fertigstellungstermin in rund einem Jahr wird aber festgehalten (wir berichteten).