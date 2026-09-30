Russische Botschaft über van der Bellen empört

Russlands Botschaft in Wien hat sich auf der Plattform X empört über ein Zitat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gezeigt. Dieser habe Russland bei einer Veranstaltung in Wien als "einen Zwerg" bezeichnet, der sich "wie ein Riese benimmt". Die Botschaft hielt dazu fest: "Solche Äußerungen machen dem Staatsoberhaupt eines Landes, dessen Souveränität und Unabhängigkeit von der Russischen Föderation als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion garantiert wurden, keine Ehre."

Weiters hieß es in dem Posting auf "X": Wir erlauben uns unsererseits, den österreichischen Bundespräsidenten, der bereits nicht zum ersten Mal und dabei unbeholfen versucht, außenpolitische Fragen zu kommentieren, an ein geflügeltes Wort aus der berühmten Fabel von Iwan Krylow zu erinnern: 'Der Mops! Klar, ist ein starker Mann. Der bellt auch Elefanten an."

Die Aussage Van der Bellens fiel offenbar im Rahmen seiner Rede bei der Veranstaltung "Hofburg im Dialog" am 14. September in Wien, bei der der Bundespräsident gemeinsam mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde den raschen Ausbau der EU-Kapitalmarktunion gefordert hatte. "Wir brauchen einen echten europäischen Kapitalmarkt, eine echte Kapitalmarktunion", sagte Van der Bellen bei dieser Gelegenheit. "Machen wir uns nicht kleiner, als wir sind", rief er zudem zu "weniger Selbstverzwergung" auf.

Auf einem Video, das ebenfalls auf X gepostet wurde, ist Van der Bellen dann noch mit folgender auf Englisch formulierten Erklärung zu hören und sehen: "Selbstverzwergung, to put it into English: Imagining Europeans as dwarfs on the world scale. We are not dwarfs. There's a dwarf that behaves like a giant, that's true, and that's Russia."