Gesundheitsschädlich: Warnung vor Mangos aus Ägypten

Laut AGES wurden Rückstände von Pflanzenschutzmitteln festgestellt. Betroffen sind Mangos des Inverkehrbringers Green Global Handels FlexCo.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gab ab Mittwoch eine Lebensmittelwarnung aus. Betroffen sind Mangos aus Ägypten, die über das Handelsunternehmen Green Global Handels FlexCo. verbreitet werden. Das Produkt wurde als gesundheitsschädlich eingestuft, nachdem Rückstände von Pflanzenschutzmitteln festgestellt wurden, die über den vorgeschriebenen Höchstgehalten liegen. Es handelt sich um offene Ware, in der Warnung wird keine konkrete Chargennummer angegeben.

Verbraucher sollten die betroffenen Mangos auf keinen Fall konsumieren, heißt es von der AGES. Die Früchte sollten umgehend entsorgt oder beim Inverkehrbringer reklamiert werden. Die Produktwarnung bedeutet nicht, dass die Schädlichkeit auf den Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber zurückgeht.