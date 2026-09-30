Präsident von bulgarischem Erstligisten erschossen

Iliyan Filipov, Präsident des bulgarischen Erstligisten Botev Plovdiv, fiel einem Mordanschlag zum Opfer.

Um 1 Uhr nachts ging die Meldung über einen erschossenen Mann in einem Wohngebiet von Plovdiv in der Regionaldirektion des bulgarischen Innenministeriums ein. Am Tatort, es war das Grundstück des Opfers, wurde ein erschossener Mann gefunden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den 49-jährigen Iliyan Filipov, den Präsidenten des bulgarischen Fußball-Erstligisten Botev Plovdiv. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

© AP/Bulgarian News Agency Der Tatort in Plovdiv

„Der FFC Botev Plovdiv drückt seine tiefe Trauer über den tragischen Tod des Vereinspräsidenten Iliyan Filipov aus. Die Vereinsführung, die Spieler und die Mitarbeiter des Vereins sprechen seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden ihr aufrichtiges Beileid aus. Iliyan Filipov wird für immer Teil der Geschichte von Botev Plovdiv bleiben. Sein Beitrag zur Rettung des Vereins im Sommer 2025 und sein Engagement für die „gelb-schwarze“ Idee werden von allen in unserer Familie in Erinnerung bleiben“, schrieb der Klub in einem Post auf Instagram.

Filipov, Gründer und Eigentümer des bulgarischen Transport- und Bauunternehmens PIMK, hatte Botev Plovdiv im Sommer 2025 übernommen und in kürzester Zeit aus einer schweren Finanzkrise befreit. Mit einem Defizit von 3,5 Mio. Euro stand der Traditionsklub kurz vor dem Bankrott