„Einfach tun! Was soll schon sein?“

Wie reagieren Kunden darauf, wenn statt eines Tischlers eine junge Frau vor ihnen steht?

Es gibt leider nach wie vor Vorurteile. Eine Kundin hat einmal zu mir gesagt: „Ich hab gedacht, da kommen die jungen Herren.“ Andere fragen, ob das nicht ein Mann erledigen kann. Oder sie glauben, ich stehe nur auf dem Papier in der Firma und in der Werkstatt machen die Männer die Arbeit.

Ärgert Sie das?

Eigentlich nicht. Ich stehe darüber. Ich sage dann einfach: „Nein, das mache ich.“ Spätestens bei der Montage sehen sie, dass ich tatsächlich alles selbst mache. Ich glaube, mit den Taten überzeugt man die Leute am besten. Danach haben sie dieses Vorurteil meistens nicht mehr.