Babler oder Zeiler? Steirer-SPÖ erwartet am Sonntag „Konsequenzen“

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher kündigt an, in die Bundesgremien zurückzukehren. Er geht davon aus, dass das Treffen der SPÖ-Landeschefs am Sonntag „Konsequenzen“ hat.

Es ist ein Scherz, mit dem Max Lercher die ernste Lage ein wenig auflockern will. „Das freut mich, dass so ein großes Medieninteresse an der steirischen Landespolitik herrscht.“ Freilich ist auch dem Chef der steirischen SPÖ klar: Es geht um das „Personalkarussell“ an der Spitze der Bundes-SPÖ, die anhaltende „Selbstzerfleischung“ in der Partei, es geht um Andreas Babler oder Gerhard Zeiler.

Am Sonntag hat die Bundes-SPÖ zu einem Treffen aller Landeschefs eingeladen. Ein Treffen, das „Konsequenzen“ haben werde, ist sich Lercher sicher. Welche, das will er nicht vorwegnehmen. Die Steirer-SPÖ legt sich offiziell nicht fest, ob sie im Lager Babler oder Zeiler steht. Oder gar für „ein anderes Szenario“ plädiert, also für eine oder einen Dritten.

Lercher: „Es ist ein unwürdiges Schauspiel, das wir nicht zum ersten Mal abliefern“

Beschönigen tut Lercher jedenfalls nichts: „Es ist ein unwürdiges Schauspiel, das wir nicht zum ersten Mal abliefern. Alle sind gut beraten, das schnellstmöglich zu beenden.“ Er selbst will dabei zu einer Lösung beitragen – und er kündigt auch an, wieder in die Bundesgremien zurückzukehren, die er aus Protest gegen Babler 2023 verlassen hat.

Dass er Babler kritisch gegenüberstand, sei bekannt; dass Zeiler „mit seiner Vita eine respektable Persönlichkeit“ sei, detto, so Lercher. Im Landesparteivorstand gab es Stimmen in beide Richtungen, Lercher habe aber für Sonntag ein Mandat, zu entscheiden. „Aber mir geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten. Es geht nicht darum, dass der Max Lercher nach Wien fährt und gegen Andi Babler oder gegen Gerhard Zeiler redet. Ich fahr dort hin, damit wir etwas zusammenführen und nicht trennen. Ich sag, was ich mir denke, aber nicht in die Kamera.“

Grazer SPÖ als warnendes Beispiel

Jedenfalls brauche es „einen raschen Prozess“, um die Personalfrage an der Spitze zu klären. Um dann endlich zu dem zu kommen, was aus seiner Sicht Aufgabe der SPÖ sein muss: „Politik zu machen, um die Lebensrealität der Menschen zu verbessern.“ Die Grazer Partei sei warnendes Beispiel, wie schnell es abwärts gehen kann, wenn man sich nur mit sich selbst beschäftigt: von einer Bürgermeisterpartei zu nur mehr 5,6 Prozent. „Aber noch haben wir die Möglichkeit, abzubiegen“, ist Lercher überzeugt.