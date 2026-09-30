Texas: Achterbahn-Passagiere hingen minutenlang an höchster Stelle

Der „Circuit Breaker“ im Cotaland-Park nahe Austin blieb plötzlich stehen. Knapp neun Minuten lang mussten 19 Menschen in der Vertikalen ausharren.

Rund neun Minuten lang mussten 19 Passagiere einer Achterbahn nahe Austin im US-Bundesstaat Texas in vertikaler Position ausharren. Das Fahrgeschäft mit dem Namen „Circuit Breaker“ („Sicherungsautomat“) im Vergnügungspark Cotaland blieb am vergangenen Samstag ausgerechnet am Eröffnungswochenende an der höchsten Stelle der Achterbahn stehen. Mehrere Videos dokumentieren den Vorfall. Die Achterbahn ist rund 40 Meter hoch.

„Damit kommen wir ins Internet“, sagt ein Passagier der Achterbahn, die in luftiger Höhe plötzlich angehalten hatte, in einem Video auf TikTok. Zwei Menschen winken ihren Bekannten auf dem Boden zu und rufen: „Hallo. Uns geht es gut, wir sind nur ein bisschen steckengeblieben.“ Ein anderer Gast beobachtete das Geschehen von unten: „Meine Reaktion war: Ich bin froh, dass ich nicht da oben war. Arme Leute“, sagte er zum regionalen Fernsehsender KVUE.

Keine Verletzten

Nach einigen Minuten waren Mitarbeiter der Achterbahn zu sehen, die die Treppe an der Strecke hinaufgingen und etwas an einer kleinen Box einstellten. Die einzelnen Wagen drehten sich daraufhin von der vertikalen auf eine horizontale Position. Über den Notausstieg halfen die Angestellten den Passagieren aus dem Gefährt. Fotos zeigen, wie die 19 Passagiere zu Fuß über lange Stiegen vom höchsten Punkt der Anlage in Richtung Boden gingen.

Laut KVUE wurde beim Vorfall niemand verletzt. Medienberichten zufolge blieb die Achterbahn tags darauf erneut außerplanmäßig stehen. Der Park teilte mit, es handle sich um eine Sicherheitsmaßnahme, wonach die Fahrgeschäfte im Falle von Auffälligkeiten anhalten.

Anderer Vorfall landete vor Gericht

Dieselbe Achterbahn war bereits im Mai wegen eines Rechtsstreits in die Schlagzeilen geraten. Zwei Passagiere des „Circuit Breaker“ berichteten, die Achterbahn sei im Dezember auf Höhe einer 90-Grad-Neigung steckengeblieben, und reichten eine Klage in Höhe von einer Million Dollar ein. Sie seien die einzigen beiden Insassen gewesen und hätten mehr als eine Stunde warten müssen, bis es weiterging. Sie warfen den Verantwortlichen vor, dass ein Evakuierungsplan fehle. Der Prozess soll im Frühling fortgesetzt werden.