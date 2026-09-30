Opposition erwartet Entschuldigung von den Landtagspräsidenten

Vier Parteien im steirischen Landtag werfen FPÖ und ÖVP Verfassungsbruch vor. Die Sonderpräsidialsitzung am Freitag soll Klärung bringen helfen.

Die Opposition im steirischen Landtag aus SPÖ, Grünen, KPÖ und Neos ist merklich erzürnt und griff Mittwochnachmittag einen Tag nach der Landtagssitzung zu harten Worten: Von Verfassungsbruch wegen Missachtung der Geschäftsordnung im Landtag durch FPÖ und ÖVP war seitens der Klubchefs die Rede. Stein des Anstoßes war eine neuerliche Abstimmung über einen bereits abgeschlossenen Tagesordnungspunkt. Ein Ausweg wird bei der Sonder-Präsidialsitzung Freitagnachmittag erwartet.

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz sagte: „Das war keine alltägliche Situation, das war von Seiten der FPÖ und der ÖVP ein klarer Rechtsbruch der Geschäftsordnung, hier wurde eine demokratiepolitische Linie überschritten.“ Schwarz argumentierte, dass nach einer Abstimmungspanne von FPÖ und ÖVP und einigen Turbulenzen der Erste Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) in einer sogenannten Stehpräsidiale (einem formlosen Zusammenkommen u. a. des Präsidiums, Anm.) gesagt habe, es werde nicht noch einmal abgestimmt. Dann habe man im Landtag drei dringliche Anfragen behandelt. Danach habe der Zweite Landtagspräsident Werner Amon (ÖVP) die Abstimmung über den Punkt noch einmal angesetzt. Und das sei ein Bruch der Geschäftsordnung gewesen, die immerhin im Verfassungsrang stehe, so Schwarz. Dabei sei es unerheblich, dass die Dritte Landtagspräsidentin Helga Ahrer (SPÖ) sich mündlich bei einer Ziffer des Antrages versprochen habe.

FPÖ und ÖVP stimmten unabsichtlich gegen eigenen Antrag

Grund für die Aufregung war eine Panne bei der Abstimmung über einen Antrag der Koalition aus FPÖ und ÖVP über das „Verbotsgesetz gegen den politischen Islam“ am Nachmittag. Bei der Abstimmung über mehrere aufeinanderfolgende Anträge hatten FPÖ und ÖVP offenbar unabsichtlich gegen ihren eigenen Antrag gestimmt. Die Regierungsparteien sehen die Verantwortung dafür bei der Dritten Landtagspräsidentin Helga Ahrer (SPÖ), was die Opposition vehement zurückwies: Der jeweiligen Vorsitzführung durch einen der drei Landtagspräsidenten obliege nicht die Bewertung des inhaltlichen Verhaltens. Derzeit habe man jedenfalls kein Vertrauen in die beiden Präsidenten Deutschmann und Amon. Es wäre ja auch kein Problem gewesen, urteilte Schwarz, denn die beiden Parteien hätten den Antrag in der nächsten Sitzung noch einmal einbringen können, zudem hätten sie ja die Mehrheit.

Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl sprach von einem „Dammbruch“. Man könne nicht eine Abstimmung so lange wiederholen, bis einem das Ergebnis passe. „Das ist nicht mit der Geschäftsordnung und der Demokratie vereinbar. Ich erwarte ganz klar am Freitag ein Eingeständnis und eine ganz klare Entschuldigung.“ Immerhin habe jeder Abgeordnete einen Eid auf die Verfassung geschworen. Es sei noch nie da gewesen, dass eine „fertige und bestätigte Abstimmung wieder aufgemacht wird.“

Vier von sechs Parteien stimmten „korrekt“ ab

Neos-Klubchef Niko Swatek wies darauf hin, dass vier von sechs Parteien in ihrem Sinne richtig abgestimmt hätten, FPÖ und ÖVP aber gegen ihren eigenen Antrag. „Das kann passieren, das ist menschlich, das ist schon öfter passiert. Bedenklich wird es, wenn Abstimmungen nur gelten, wenn es der Regierung passt", so Swatek. Deshalb habe man sich entschlossen, aus dem Landtag auszuziehen. Niemand sei informiert worden, dass die Abmachung aus der Stehpräsidiale nicht mehr gelte. „Der vielstrapazierte steirische Weg wurde gestern endgültig verlassen“, sagte Swatek.

KPÖ-Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler sagte, die Geschäftsordnung sei nicht irgendetwas, sondern ein Gesetz im Verfassungsrang. „Vier von sechs Parteien wussten, wie sie abstimmen, zwei haben es übersehen“, so die Klubchefin. Sie erwarte eine ernsthafte Debatte, denn alles bisherige von FPÖ und ÖVP sei „ein Schlag ins Gesicht.“