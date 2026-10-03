Saubermacher-Gründer Hans Roth ist 80. Als Geschenk wertet er seinen Umweltpreis für junge Forscher. Er selbst will „ein bisserl leiser treten“.

Öffentliche Feierlichkeiten, Empfänge oder große Interviews? Nein. All das will er diesmal nicht. Seinen 80. Geburtstag sieht und hört man Hans Roth auch nicht an. Was hält ihn, der 1979 gemeinsam mit seiner Frau Margret den Recycling- und Entsorgungsspezialisten gegründet hat, jung? Beim Klassiker aller Geburtstagsfragen bleibt sich Roth treu, es seien neben seiner Familie vor allem die vielen jungen Beschäftigten im Unternehmen sowie jene Studierenden und Jung-Wissenschafter, die er heuer zum bereits 21. Mal mit dem Hans-Roth-Umweltpreis prämieren wird.

Der Preis sei auch als eine Geste der Dankbarkeit und Wertschätzung zu verstehen. Bereits kurz nach der Gründung von Saubermacher habe er, der gelernte Kaufmann, der zuvor im elterlichen Handelsbetrieb in Gnas tätig war, festgestellt, „wie viel junge Akademiker in unserem Bereich einbringen können, ich war beeindruckt“.

Hochkarätige Jury

Mit einer hochkarätigen Jury und Kooperationen mit Hochschulen (u. a. die Technischen Universitäten in Wien und Graz, die Montanuni Leoben, die BOKU Wien und die FH Wiener Neustadt) werden Jahr für Jahr – heuer im November – herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Umwelt- und Abfallwirtschaft prämiert. Frühere Preisträgerinnen sind heute teilweise selbst für Saubermacher tätig. Das Credo: „Jeder Abfall ist auch ein potenzieller Rohstoff.“

Der Umweltpreis sei eine der ersten Initiativen gewesen, „der liegt mir sehr am Herzen“, sagt Roth. Für diese langjährigen Verdienste um den Wissenstransfer zwischen Universität und Wirtschaft wurde er im Sommer von der Montanuni auch mit der Ehrensenatorwürde ausgezeichnet – überreicht von Rektor Peter Moser.

© ARMIN RUSSOLD Montanuni-Rektor Peter Moser und Hans Roth

„Ein bisserl leiser treten“

Saubermacher beschäftigt heute rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Nordmazedonien. Heuer wurde gemeinsam mit Meinhardt eine der modernsten Batterierecyclinganlagen Europas in Deutschland eröffnet, das Engagement in Nordmazedonien intensiviert, zudem wurde die Partnerschaft mit Remondis finalisiert. In Niederösterreich und Oberösterreich erfolgten Zukäufe.

„Neben dem ökologischen Fokus war und ist es immer mein Ziel gewesen, Arbeitsplätze zu schaffen, trotz Marktschwankungen und Niederlagen, die es auch gab und immer wieder geben wird“, sagt Roth. Es bereite ihm „noch immer Freude, wenn ich mich engagieren kann, wenn es die Gesundheit zulässt, möchte ich mich weiterhin einbringen“. Dennoch, so Roth, der als Aufsichtsratspräsident fungiert, werde er „ein bisserl leiser treten“.