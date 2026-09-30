In einem „Lost Place“ in Thörl begann es zu brennen

Dort, wo früher der Bär steppte, musste Mittwochfrüh die Feuerwehr ausrücken. Im heute leerstehenden Eisenhof, einst Gasthaus und Theater, brannte es.

Mit dem Eisenhof in Thörl verbinden viele etwas. Als Gasthaus, Theater oder gar Kino zog er über viele Jahre die Menschen an. Seit geraumer Zeit steht er jedoch leer und ist eine Art „Lost Place“. Teile des Gebäudes wurden auch schon abgerissen. Zumindest die benachbarte Wiese wurde am Wochenende noch für die Fahrgeschäfte vom Kirtag genutzt.

Mittwochfrüh machte der Eisenhof allerdings wieder von sich reden, aber leider aus einem unerfreulichen Grund: „Der Fußboden im großen Saal begann zu brennen. Als wir ankamen, stand er komplett in Flammen", schildert der Thörler Feuerwehrkommandant Lukas Ebner.

© FF St. Ilgen Rauch über dem Eisenhof

Gemeinsam mit den Kameraden der St. Ilgener und Aflenzer Feuerwehr stand man schließlich im Einsatz und konnte den Boden löschen beziehungsweise auch die Glutnester ausfindig machen und diese anschließend nachlöschen.

Das Feuer hat sich dabei auf keine anderen Räume übertragen und es wurde keine Person verletzt. Was zum Brand des leerstehenden Gebäudes geführt hat, ist derzeit Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Eine offensichtliche Brandursache ist den Florianis beim Einsatz jedenfalls nicht aufgefallen.