Grazer Hauptbahnhof wegen einer herrenlosen Tasche abgeriegelt

Die Polizei sperrte am Nachmittag die Halle und den Vorplatz, um das verdächtige Gepäckstück zu untersuchen. Um 16.30 Uhr konnte wieder Entwarnung gegeben werden.

Der Grazer Hauptbahnhof wurde am Mittwoch um 16 Uhr wegen eines Polizeieinsatzes für kurze Zeit gesperrt. Konkret konnten die Eingangshalle sowie der Vorplatz für die Dauer des Einsatzes nicht betreten werden, die Eingänge der Haupthalle waren abgeriegelt. Unter den Passagieren sorgte die massive Polizeipräsenz für einige Aufregung. Der Zugang zu den Gleisen war nur über den Spar möglich, der Zugverkehr war von den Maßnahmen aber nicht betroffen.

Polizeisprecher Leo Josefus bestätigte, dass eine herrenlose Tasche untersucht wurde. Die Tasche war gegen 15 Uhr von Security-Mitarbeitern der ÖBB im Foyer des Bahnhofs entdeckt worden, die umgehend die Polizei alarmierten. Nach der Absperrung des Gefahrenbereichs kamen ein Sprengstoffkundiges Organ der Polizei sowie der Entschärfungsdienst und ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. Die genauere Untersuchung ergab aber relativ rasch, dass von dem Gepäckstück keine Gefahr ausging.

Um 16.30 Uhr konnte deshalb Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet werden.