„Konnte doch nicht als Tote zurückkehren“: Passagiere überwältigen Terroristen auf Flug nach Tel Aviv

Ein vereitelter Anschlag weckte nicht nur in Israel Erinnerungen an den 9/11-Terror. Passagiere konnten den Attentäter, einen Piloten aus dem Oman, überwältigen. Das Flugzeug mit Ziel in Tel Aviv landete zunächst in Saudi-Arabien. In Israel hatte Premier Netanyahu vor einem Anschlag vor der Wahl gewarnt. Der Wahlkampf heizt sich auf.

In Kürze

© AFP/Jack Guez Passagiere können das Flugzeug unbeschadet verlassen

Thomas Vieregge