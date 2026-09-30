Gescheiterte Neuaufstellung: Hotel Kärntnerhof aus Heiligenblut ist pleite

Das Hotel mit Blick auf den Großglockner scheiterte an Vereinbarungen mit seinem Unterpächter Key One. Es hat als Self-Check-in-Haus keine Rezeption – jetzt hat es auch keine Gäste mehr.

Das Hotel Kärntnerhof in Heiligenblut ist zahlungsunfähig. Am Mittwoch wurde laut AKV und KSV1870 das Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen 177.000 Euro, die Aktiva werden mit 63.000 Euro angegeben. 20 Gläubiger warten auf ihr Geld. Das Hotel mit Blick auf den Großglockner wurde mit Self-Check-in-Konzept betrieben – ohne Rezeption. 2015 ist es gegründet worden, beworben als „alpines Refugium im Naturpark Hohe Tauern“. Als handelsrechtliche Geschäftsführer fungierten Marietta Fleißner und Helga Fleißner. Schon seit Juli dieses Jahres hat das Hotel und auch das dazugehörige Restaurant geschlossen, daher war zuletzt niemand mehr im Kärntnerhof beschäftigt.

Zu den Insolvenzgründen heißt es: „Wesentlicher Auslöser für die eingetretene wirtschaftliche Krise ist das Scheitern der vertraglichen Vereinbarungen mit der Key One Betriebs GmbH betreffend den Frühstücks- und Unterpachtbetrieb. Erhebliche, der Gesellschaft zustehende Forderungen aus erbrachten Frühstücks- und Verpflegungsleistungen, Mitarbeiterbewirtungen und anderen Dienstleistungen aus den Jahren 2025 und 2026 sind nicht bzw. nicht fristgerecht beglichen worden.“

Zum Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Herbert Rung aus Spittal/Drau bestellt worden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichtstagsatzung und Prüfungstagsatzung soll am 30. November stattfinden.