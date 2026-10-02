„Kleine Zeitung“-Leser strampelten in zwei Tagen von Klagenfurt mit dem Fahrrad nach Lignano – zum „Sandy Wheels - Lignano Cycling Experience“.

Mehr als 500 wollten dabei sein, 20 durften mitfahren: Ende September führte eine besondere Radtour von Klagenfurt bis nach Lignano Sabbiadoro. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Kleine-Zeitung-Club-Gewinnspiels erwartete eine sportliche Reise über rund 230 Kilometer – mit dem Meer als Ziel.

Zum Start begrüßte Kleine Zeitung-Geschäftsleiter Christopher Weiss die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Die Alpe-Adria-Region hat für die Kleine Zeitung einen besonderen Stellenwert. Eine grenzüberschreitende Tour wie diese passt daher perfekt zu uns und unterstreicht die Verbundenheit mit unserer Nachbarregion. Ich wünsche allen eine unvergessliche Fahrt, viel Vergnügen und natürlich stramme Wadln auf der Strecke bis in die Klagenfurter Partnerstadt Lignano!“, gab er den Radfahrern mit auf den Weg.

Was zunächst nach einem besonderen Radausflug klingt, hatte es durchaus in sich. Zwei Tage lang ging es durch Kärnten und Friaul bis nach Lignano. Der Startschuss fiel bei der Kleinen Zeitung in Klagenfurt. Die ersten Kilometer führten die von einem erfahrenen Guide begleitete Gruppe entlang des Drauradwegs durch das Rosental bis an die italienische Grenze.

1 / 5 Zum Start der Radtour wurden die Teilnehmer von Kleine-Zeitung-Geschäftsleiter Christopher Weiss und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider begrüßt © Thomas Hude

Dort wartete mit der Ciclovia Alpe Adria einer der bekanntesten und beliebtesten Radwege der Region. Die Strecke führt auf einer ehemaligen Bahntrasse durch das Friaul und verbindet die Alpen mit der Adria. Tunnel, Viadukte, kleine Ortschaften und wechselnde Landschaften machten die Fahrt abwechslungsreich – die zurückzulegenden Kilometer blieben dennoch eine Herausforderung.

Denn bereits die erste Etappe hatte es in sich: Rund 160 Kilometer galt es, bis nach San Daniele zu bewältigen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeutete das einen langen Tag im Sattel. Am Abend war die Müdigkeit entsprechend groß – ebenso wie die Freude über das erreichte Etappenziel.

20 Plätze, mehr als 500 Interessierte

Dass die Gruppe überhaupt gemeinsam auf diese Reise gehen konnte, war einem Gewinnspiel der Kleinen Zeitung zu verdanken. 20 Startplätze wurden verlost. Das Interesse daran war groß: Mehr als 500 Personen nahmen am Gewinnspiel teil. Für die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner wurde daraus ein besonderes Raderlebnis. Ob mit klassischem Gravelbike, E-Gravelbike oder Mountainbike – gemeinsam ging es auf einer Strecke, die sportliche Herausforderung und Landschaftserlebnis miteinander verband.

Organisiert wurde die Tour vom Consorzio Lignano Holiday. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur das Ankommen am Ziel, sondern auch das gemeinsame Unterwegssein. Zwei Tage lang teilte die Gruppe die langen Anstiege, schnellen Abfahrten, Pausen und die kleinen Erfolgsmomente entlang der Strecke.

Das Meer vor Augen

Nach der Übernachtung in San Daniele stand am zweiten Tag die letzte Etappe auf dem Programm. Die Richtung war klar: weiter nach Süden, der Adria entgegen. Die Anstrengungen des ersten Tages waren zwar noch in den Beinen zu spüren, doch die Aussicht auf Lignano und das Meer sorgte für zusätzliche Motivation. Schließlich war es geschafft: Nach insgesamt rund 230 Kilometern erreichte die Gruppe Lignano Sabbiadoro, eine Partnerstadt Klagenfurts.

Dort wartete bereits das nächste Highlight der Reise. Die Ankunft fiel mit der zweiten Auflage der „Sandy Wheels - Lignano Cycling Experience“ zusammen – einem Rad-Event, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihrer zweitägigen Fahrt gebührend in Empfang nahm.