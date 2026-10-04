Physiker, Investor, hoch angesehen in vielen Teilen dieser Welt: Warum Hermann Hauser optimistisch in die Zukunft blickt, er sich KI selbst in der Politik vorstellen kann und Europa kein Start-up-Problem hat.

Metas KI-Brille sitzt gut, die Hände bewegen sich rasch und häufig, das Gesicht pendelt zwischen Grinsen und Entschlossenheit. Schnell und umfassend beantwortet Hermann Hauser die Fragen, ohne weit abzuschweifen. Sein Deutsch sei ein wenig „eingerostet“, sagt er, im Interview spricht er deswegen lieber Englisch. Selbst knapp 45 intensive Minuten später, die Fotos auf der Terrasse des Grazer Start-up-Zentrums Unicorn sind geschossen, schnauft Hauser nur ganz kurz durch. „Ich denke, ich muss jetzt noch einen Kaffee trinken“, lässt er wissen und huscht zum nächsten Gespräch.

Ende des Monats wird Hermann Hauser 78 Jahre alt. Viel Zeit verbringt er in Neuseeland, tief verwurzelt ist er in Großbritannien. Noch immer ist der in Tirol groß gewordene Physiker ein Reisender, sein Blick weit geöffnet. Hauser gilt als einer der einflussreichsten Technologie-Investoren Europas, die Universität Cambridge beschreibt ihn als eine zentrale Figur bei der Übertragung wissenschaftlicher Forschung in kommerziell erfolgreiche Unternehmen. Wie aber kam es dazu?

1 / 3 Hermann Hauser beim Interview mit der Kleinen Zeitung © Daniel Winter

Lassen wir uns auf eine schnelle Zeitreise ins Jahr 1978 ein, als Hermann Hauser gemeinsam mit Chris Curry das Unternehmen Acorn gründet. „Diese Jahre und die enorme Erwartungshaltung erinnern mich an das heutige KI-Zeitalter – nur, dass es damals ausschließlich um Mikroprozessoren ging“, erinnert sich Hauser. Dessen unternehmerische Spuren sind bald in ganz Großbritannien spürbar. Für eine ganze Generation wird der auf Acorn-Technologie aufbauende Heimcomputer BBC Micro zum ersten intensiven Kontakt mit Computern und Programmen.

Binnen fünf Jahren wächst Acorn von 0 auf knapp 100 Millionen Pfund Jahresumsatz. Für ein Unternehmen zu dieser Zeit ein außergewöhnliches Wachstum. Immer wieder ist davon die Rede, Acorn sei gar das erste Unternehmen Großbritanniens, das überhaupt in der Lage war, so schnell zu wachsen. Wie dem auch sei: Hermann Hauser und Wachstum – das Duo findet sich früh und passt bis heute gut zusammen. Acorns Prozessor-Architektur überzeugt mit einer Eigenschaft, die über Jahrzehnte hinweg entscheidend sein sollte: Hohe Rechenleistung bei vergleichsweise geringem Energiebedarf.

Als ARM Apple rettete

1990 wird ARM aus dem Unternehmen ausgegründet – als Joint-Venture von Acorn, VLSI Technology und Apple. Jahre später wird Apple seinen um 1,5 Millionen US-Dollar erworbenen Anteil an ARM um 800 Millionen US-Dollar verkaufen. Eine Transaktion, die das zu dieser Zeit schwer unter Druck geratene Apple „gerettet“ habe, wird Apple-Boss John Sculley später einmal sagen. Hermann Hauser ist da schon eine große Nummer in der Tech-Welt, findet Gehör bei den Größen der Branche. Auch mit Sculleys Wegbereiter, Konkurrent und zugleich späteren Nachfolger hat Hermann Hauser zu tun. „Sehr charismatisch und unglaublich arrogant“ sei Steve Jobs gewesen, erinnerte sich Hauser einmal an ein Treffen.

ARM selbst wird 2016 gegen den Willen von Miteigentümer Hermann Hauser um 32 Milliarden US-Dollar an die japanische Softbank verkauft. Heute basieren mehr als 99 Prozent aller Smartphones weltweit auf ARM-Technologie, an der Börse ist das Unternehmen mehr als 300 Milliarden US-Dollar wert.

© Daniel Winter Lebensmittelpunkt Cambridge: Hermann Hauser

Für Hauser, der sich später gegen eine geplante Übernahme von ARM durch Nvidia aussprach, ist der Verkauf noch immer schmerzvoll. Auch, dass Europa im weltweiten KI-Wettlauf heute „eine überraschend kleine Rolle“ spielt, besorgt Hauser. Wenngleich er den KI-Zug längst nicht vorbeigefahren sieht.

Ich hoffe, dass die Begeisterung für Foundation Models, die alles können, nur vorübergehend ist. — Hermann Hauser

„Meine Erwartung ist, dass die eigentliche Wertschöpfung durch den Einsatz von KI in der gesamten Wirtschaft entsteht“, sagt Hauser in Graz. Als Investor sehe er etwa in seinem Unternehmensportfolio schon jetzt „große Produktivitätssteigerungen durch KI“. Vor allem, wenn es um das Managen von Kundenbeziehungen – Customer Relationship – und Programmieren geht.

„Ich hoffe, dass die Begeisterung für Foundation Models, die alles können, nur vorübergehend ist“, blickt Hauser auf den Hype rund um die KI-Modelle hinter populären Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Claude. Seine Prognose ist, dass sich schlussendlich eine „domänenspezifische KI“ durchsetzen wird – die alles erledigt, was in einem bestimmten Bereich benötigt wird.

Korrekturen, aber kein Platzen einer KI-Blase

„Ohne Zweifel ist KI die wichtigste Technologie, die wir je erschaffen haben“, zeigt sich Hermann Hauser überzeugt. Die Technologie sei jedenfalls gekommen, um zu bleiben. Die Fähigkeiten, „sehr verlässliche Prognosen zu treffen und die Folgen einer Entscheidung zu erkennen“, lassen Hauser gar an den Einsatz von KI in der Politik denken. Hauser: „Ich sehe eine Möglichkeit, Entscheidungen zu objektivieren und weg von Lobbygruppen oder Ideologen zu kommen“.

An den Finanzmärkten rechnet Hauser zwar „mit Korrekturen“, aber nicht mit dem Platzen einer KI-Blase. Die jüngst öffentlich gewordenen Ausbrüche von KI-Agenten nennt Hauser „besorgniserregend“. Dennoch zeigt er sich optimistisch: „Es bedeutet ja nicht automatisch, dass diese Ausbrüche auch künftig geschehen müssen.“

Wir haben kein Start-up-Problem, sondern ein Scale-up-Problem. — Hermann Hauser

Wie der renommierte und umtriebige Techinvestor Europa als Start-up-Standort sieht? „Wir haben kein Start-up-Problem, sondern ein Scale-up-Problem“, sagt Hauser. So würde Europa „mehr Start-ups hervorbringen als die USA“. Ins Hintertreffen gerät man erst, wenn es um das Aufstellen von Kapital für Wachstumsphasen gehe.