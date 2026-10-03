Strafzölle für China-Hybride: Tag der Wahrheit in Europa

Obwohl die E-Auto-Strafzölle wirkungslos blieben: Chinesischen Hybriden drohen Strafzölle. Aber neue Zölle könnten Europas Geschäftsmodell in China endgültig zerstören.

Es ist nur ein Satz, der die europäischen Hersteller und den Rest der Welt irritiert: China will den Export von Autos bis zum Jahr 2030 weltweit auf 20 Millionen Fahrzeuge hochfahren.

Es rumort deshalb am europäischen Markt. Wie geht man damit um, ohne das eigene Geschäft in China zu gefährden?

Die chinesischen E-Autos sind im Konkurrenzkampf derzeit nicht das größte Problem. Als die Strafzölle beschlossen waren, rückten Chinas Produzenten rasch von Elektro only ab – und setzten auf die Hybrid-Schiene.

Aber hier bieten sie Preise, bei denen nur wenige Europäer, Chinesen oder Japaner mithalten können. Eine erste klare Antwort der EU wird im Oktober erwartet, und sie ist extrem heikel. Denn setzt man mit neuen Strafzöllen zu starke Konsequenzen, verlieren die europäischen Marken in China weiter an Boden – die chinesischen Kunden sind nicht nur stolz auf „ihre Produkte“ – sie könnten auch sensibel darauf reagieren, dass chinesische Hersteller in Europa ihren Freifahrtsschein auf der ganzen Linie verlieren. Das würde die Stimmung in China gegenüber europäischen Produkten endgültig zum Kippen bringen.

Einen ersten Anlauf der EU blockten die Chinesen ab: Die Europäische Union wollte China dazu bewegen, den Export von Hybrid-Fahrzeugen (vor allem Plug-in) zu beschränken, um weitere Strafzölle zu vermeiden. China lehnte dem Vernehmen nach trocken ab.

Aber auch China weiß, was gerade am Spiel steht. Man versucht zu beruhigen und keine zu starke Reaktion der Europäer mit neuen Strafzöllen auf chinesische Hybrid-Fahrzeuge zu provozieren. Chinas Hersteller sollen aktuell „nicht so aggressiv“ auftreten, heißt es aus gut informierten Kreisen.

Chinas Allianzen mit Europa: Die Auswirkungen der Strafzölle

Schaut man hinter die Kulissen, erkennt man aber sehr rasch, dass China längst hier verankert ist und nicht mehr aufzuhalten sein wird. Die Allianzen und Joint Ventures ziehen sich kreuz und quer durch die Branche.

Nur ein paar Beispiele: Bei Volkswagen (über die Batteriezellen-Tochter Power Co) wurde gerade ein riesiger Batterie-Deal bekannt, mit dem chinesischen Zellproduzenten Gotion sind drei Joint-Ventures in Arbeit. Maserati, die legendäre Sportwagenschmiede, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder ins Schlingern geraten ist, versucht die Flucht nach vorne: Mit Smartphone, Tablet- und Fahrzeugentwickler Huawei wird ein neuer Maserati aufgebaut, Huawei liefert die Software und Fahrassistenz-Systeme und ein spezielles Cockpit. Längst ist Huawei übrigens einer der Technologietreiber beim autonomen Fahren. Geely mit Mercedes und Renault, Leapmotors mit der gesamten Stellantis-Gruppe, die Brandmauern sind längst gefallen. Europas Autohersteller sind mit China dicht vernetzt.

Trotz der Strafzölle zum Export verdammt

Aber Chinas Auto-Boom hat auch seine Schattenseiten. Man ist zum Export verdammt, das macht die Industrie verletzlich. Denn der Heimmarkt, der größte Automarkt der Welt, stagniert. Weit über 100 Hersteller, aufgesplittert in einer Reihe von Submarken, kämpfen um eine Zukunft. Mit sanftem Druck werden die ersten Großen zur Zusammenarbeit geführt. FAW und GAC – also die Marke, die Graz ihre Autos aufbauen lässt – beschlossen gerade eine strategische Partnerschaft, an deren Ende wohl eine Verschmelzung stehen soll. Von den über 100 Marken werden keine zehn überleben, sagen Experten.

In Österreich freilich herrscht nach wie vor Aufbruchsstimmung. Die chinesischen Hersteller erweitern ihre Händlernetze laufend, wie etwa GAC, das seine Autos bei Magna in Graz in einer speziellen Fertigungstechnik aufbauen lässt. Neue Marken wie Geely oder Chery feiern ihre Debüts. BYD eilt von einem Zulassungsbestwert zum Nächsten. Omoda und Jaecoo finden schnell ins Straßenbild, MG ist längst etabliert und Xpeng pflegt sein Image als High-Tech-Produkt, gebaut bei Magna in Graz. Die Folge? Europäische, koreanische und japanische Marken driften in Europa in einen intensiven Preiskampf, denn nicht einmal Strafzölle für E-Autos konnten die Chinesen bisher einbremsen. Neue Strafzölle bergen die Gefahr in sich wie ein Brandbeschleuniger zu wirken.