Videos von Kindesmisshandlungen gelöscht: Mutter in Weiz vor Gericht

Eine gebürtige Syrerin muss sich am Bezirksgericht Weiz verantworten, weil sie Beweismittel vernichtet haben soll. Die gelöschten Videos sollen Szenen von Gewalt gegen die eigenen Kinder zeigen. Der Angeklagten und ihrem Mann wurde die Obsorge entzogen.

Eine 44-Jährige sitzt auf der Anklagebank des Weizer Bezirksgerichts, weil sie Beweismittel vernichtet haben soll

Die Vernichtung von Beweismitteln wird einer gebürtigen Syrerin am Bezirksgericht Weiz vorgeworfen. Konkret soll die 44-Jährige, die mittlerweile österreichische Staatsbürgerin ist, Videos gelöscht haben. Darauf soll zu sehen gewesen sein: Gewalt gegen ihre vier Kinder (16, 15, 11 und 9 Jahre alt).

Den Stein ins Rollen brachten die Kinder. Sie hatten sich an die Polizei gewandt. Der Vater wurde verhaftet, die Mutter auf der Polizeiinspektion befragt.

„Sie holte ihr Handy heraus und zeigte mir einige Videos in einer App“, erzählt eine Polizistin im Zeugenstand. Drei Kameras in der Wohnung filmten die Familie. „Es waren unzählige Videos drauf, teils beim Essen, teils beim Spielen“, erläutert die Polizistin.

Kinder leben nicht mehr bei Eltern

Einige der Videos sollten auch Gewalt zeigen. Diese wurden in der Nacht der Festnahme des Mannes um 22.45 Uhr gelöscht. Zu dem Entschluss kamen die Ermittler, die mit forensischen Programmen arbeiteten. Sie konnten Vorschaubilder wieder herstellen, die die Schilderungen der Kinder belegen.

Der Angeklagten und ihrem Mann wurde die Obsorge entzogen. Vor dem Richter erklärt die 44-Jährige mehrmals, sie übernehme die Verantwortung. Gleichzeitig bestreitet sie, die Videos gelöscht zu haben.

„Wie wahrscheinlich ist es, dass alle drei Kameras gleichzeitig automatisch die Daten löschen, just an dem Tag, an dem Ihre Kinder bei der Polizei Gewalt anzeigen und Ihr Mann verhaftet wird?“, fragt der Richter. „Gegen das automatische Überschreiben spricht zudem die unterschiedliche Speicherkapazität der drei Kameras. Wenn die Kameras voll sind, werden außerdem ältere Videos überschrieben und nicht alle gelöscht.“

2600 Euro Geldbuße

Die Frau bleibt bei ihrer Version. Ein „Märchen“ für den Richter. Da sie sich bisher jedoch nichts zu Schulden kommen ließ, bietet er ihr eine Diversion an. Das Strafverfahren wird eingestellt, sofern sie eine Geldbuße in Höhe von 2600 Euro (120 Tagessätze zu je 20 Euro) bezahlt. Sie willigt ein.