Auf der Loretowiese in St. Andrä können künftig Urnen bestattet werden. Eigentümer der Fläche ist der Milliardär und mutmaßliche AfD-Großspender Henning Conle.

So stellt sich ChatGPT einen naturnahen „Friedensforst“ zur Urnenbestattung auf der St. Andräer Loretowiese vor

Der Umwidmung einer 5250 Quadratmeter großen Parzelle auf der Loretowiese in St. Andrä von Grünland/Erholungsfläche auf Grünland/Friedhof/Naturbestattungsanlage wurde bei der Gemeinderatssitzung am 29. September mehrheitlich zugestimmt – 16 zu 9, um genau zu sein.

Eigentümer ist der deutsch-schweizerische Milliardär Henning Conle, der 2021 neben Wiesen, Wald und Fischwasser im Lavanttal auch die St. Andräer Loretowiese vom Jesuitenorden erwarb und 2025 Schlagzeilen machte, weil er der in Teilen rechtsextremen AfD über einen früheren FPÖ-Funktionär als Strohmann 2,35 Millionen Euro gespendet haben soll.

Für das Projekt „Friedensforst“ soll ein „externer Betreiber“ an Bord geholt werden, weiß Stadtamtsleiter Andreas Sneditz. Jemand mit einer Konzession als Bestatter.

© KK/Stadtgemeinde Stadtamtsleiter Andreas Sneditz und Bürgermeisterin Maria Knauder

Wie wird sich der naturnahe Urnenfriedhof gestalten? „Es gibt Aussagen, aber noch keinen genauen Plan“, so Sneditz. Nur ein unverbindliches Bepflanzungskonzept liege vor. Zeitplan gäbe es auch keinen. Die Widmung erleichtere auf jeden Fall die Betreibersuche.

© Helmuth Weichselbraun Pater Gerfried Sitar

Die Idee wurde unterschiedlich gut aufgenommen. Während Bürgermeisterin Maria Knauder der Sache positiv gegenübersteht und auf „das legitime Bedürfnis, sich alternativ bestatten zu lassen“ sowie auf den Erholungsmehrwert für die St. Andräer verweist, wittert Pater Gerfried Sitar „ein Geschäft mit dem Tod“. Sitar: „Man missbraucht den Anblick der Kirche, um ein Geschäft zu machen.“ Durch die Bäume ginge dieser Anblick als „unverzichtbare Kulisse“ für das Geflügelvolksfest „Gackern“ verloren. Zudem plane man selbst einen Friedpark mit Weinstöcken auf den Terrassen am Südhang.