Bernhard Aichner: „Mir geht es schlecht, wenn ich meinen Figuren schlimme Dinge antue“
Beststeller-Autor Bernhard Aichner über den vierten Teil seiner „Totenfrau“, den Rhythmus im Kopf, dunkle Seiten und das Kärntner Krimifest.
Mit der „Totenfrau“-Trilogie gelang Bernhard Aichner ein internationaler Bestseller. Im Mittelpunkt steht die Bestatterin Brünhilde Blum, deren Leben nach dem Tod ihres Mannes aus den Fugen gerät und die sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug begibt. Mit dem dritten Teil schien ihre Geschichte vor zehn Jahren mit einem neuen Leben in Kroatien zu Ende erzählt. Doch ein Happy End ist bei Aichner offenbar nie endgültig: Mit „Totenfrau – Die Rückkehr“ legt der gebürtige Osttiroler, der auch das Kärntner Krimifest veranstaltet, nun einen vierten Band vor.
Sie haben einmal gesagt, dass Krimis boomen, weil am Ende meistens das Böse in die Schranken gewiesen wird und die Welt wieder in Ordnung ist. Ohne viel spoilern zu wollen: Am Ende des neuen, vierten Teils Ihrer „Totenfrau“ ist die Welt aber alles andere als in Ordnung, oder?
BERNHARD AICHNER: Ja, das stimmt. Aber Blum hat in den Vorgängerbüchern dreizehn Menschen ermordet und ich habe mich gefragt: Wenn man so viel angerichtet hat, darf man wirklich damit davonkommen?
Das Erstaunliche ist aber: Man fiebert mit dieser Mörderin mit und wünscht ihr endlich ein Happy End. Nur Sie als Autor gönnen es ihr nicht.
(lacht) Mir geht es ja auch schlecht, wenn ich meinen Figuren schlimme Dinge antue, manchmal muss ich beim Schreiben sogar ein paar Tränen verdrücken. Auch meine Leserinnen und Leser schimpfen immer wieder mit mir, wenn auch im Scherz. Aber mein größtes Bestreben als Autor ist es ja, dass die Menschen mitfühlen, mitleiden und mitfiebern. Im vierten Teil geht es um zwei Frauen, die dasselbe Schicksal haben, beide sind Mörderinnen, aber die Sympathien sind klar auf einer Seite. Wie hier moralische Grenzen gezogen werden, finde ich sehr spannend.
Wissen Sie eigentlich immer schon vor dem Schreiben, was Sie Ihren Figuren antun werden?
Ich weiß, wie der Teppich gewebt wird, bevor ich zu schreiben beginne. Natürlich gibt es in Details dann manchmal Umwege und Abkürzungen, aber ich brauche einen guten Plan. Dann kann ich mich beim Schreiben auf die Sprache konzentrieren. Die erste Fassung schreibe ich immer mit der Hand in ein Notizbuch und da höre ich den Rhythmus im Kopf.
Sie schreiben über Gewalt, Rache und menschliche Abgründe – und wirken im persönlichen Gespräch ausgesprochen heiter. Gibt es auch eine dunkle Seite in Ihnen?
Ich bin einfach ein heiterer Bursche, aber ich denke, dunkle Seiten gibt es in uns allen. Deshalb lesen die Menschen ja so gerne Krimis. Da werden die Dinge gemacht, die wir im echten Leben nicht machen wollen und dürfen. Ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiges Weichei und da ist es schön, wenn meine Figuren tun, wofür ich selbst zu feig bin – etwa mit 200 km/h auf dem Motorrad über die Autobahn zu brausen. Außerdem ist unsere Wirklichkeit oft knallhart, in einem Buch kann man Dinge geraderücken und das ist tröstlich: Man begegnet dem Dunkeln, aber am Ende gibt es meistens Hoffnung. Na gut, außer für Blum.
Man hofft aber als Leserin schon ein bisschen, dass es einen weiteren Band geben wird und für Blum dann doch alles anders ist, als es jetzt scheint. Ist eine Fortsetzung geplant?
Ich schreibe gerade an etwas Neuem. Etwas, das ich sehr langsam und mit wenig Blut erzählen möchte. Aber ja, die Tür ist weit offen für meine Lieblingsfigur Blum.
Zum Kärntner Krimifest
Kärntner Krimifest. Zwischen 7. und 25. Oktober wird wieder an 33 Tatorten rund um den Wörthersee, im Rosental, in Villach und in Oberkärnten gemordet, 33 Krimiautorinnen und -autoren lesen aus ihren aktuellen Werken, darunter Alexander Eden, Eva Rossmann, Ellen Dunne, Arno Strobl, Herbert Dutzler, Leonie Swann, Steve Cavanagh oder Melanie Raabe. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Am 18. Oktober wird außerdem der Österreichische Krimipreis im Casineum Velden vergeben, er geht an Marc Elsberg.
woerthersee.com/krimifest/
Die ersten Teile wurden von Netflix verfilmt. Gibt es jetzt auch für den vierten Teil Pläne?
Der Produzent meint: Da hängt noch viel Fleisch am Knochen. Es war natürlich großartig, dass so ein großer Streamer eingestiegen ist. Kürzlich hat mir ein Freund ein Foto aus einer Bar in Thailand geschickt, wo ein paar Thais gerade die „Totenfrau“ geschaut haben, da ist dann schon genial. Aber die Verhandlungen sind gerade schwierig, ich halte es also für nicht sehr wahrscheinlich. Aber bei meinen Krimis rund um den Pressefotografen Bronski schaut es ganz gut in Sachen Verfilmung aus und auch für den Thriller „Der Fund“.
Vom Krimiboom profitieren Sie auch beim Kärntner Krimifest, das Sie heuer zum siebten Mal veranstalten und das immer größer wird. Heuer weiten Sie es bis nach Oberkärnten aus?
Wir haben eine Riesenfreude damit. Als wir angefangen haben, gab es ja noch nicht viele Krimifestivals. Und jetzt fragen Verlage und Agenturen bei uns an, ob ihre Autoren hier lesen können. Und Menschen richten ihre Urlaube nach dem Krimifest und besuchen gleich mehrere Lesungen. Das ist ja fast schon wie beim Bachmann-Preis (lacht).
Haben Sie einen Tipp, wen man gerade lesen sollte?
Ich habe mich gerade quer durch die Krimis des Briten M. W. Craven gelesen, der hat tolle Ermittler, eine tolle Sprache und wendungsreiche Plots. Ich würde ihn gerne im kommenden Jahr zum Krimifest einladen.
Zur Person
Bernhard Aichner, geb. 1972 in Heinfels, Osttirol. Lebt in Innsbruck und im Südburgenland. Er schrieb mehrere Hörspiele und Romane, internationaler Durchbruch 2014 mit seinem Thriller „Totenfrau“. Seine Bücher wurden in 16 Sprachen übersetzt, die „Totenfrau“-Trilogie von Netflix und ORF verfilmt.
Mehrere Auszeichnungen, darunter Friedrich-Glauser-Preis 2017.