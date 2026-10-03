Bernhard Aichner: „Mir geht es schlecht, wenn ich meinen Figuren schlimme Dinge antue“

Mit der „Totenfrau“-Trilogie gelang Bernhard Aichner ein internationaler Bestseller. Im Mittelpunkt steht die Bestatterin Brünhilde Blum, deren Leben nach dem Tod ihres Mannes aus den Fugen gerät und die sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug begibt. Mit dem dritten Teil schien ihre Geschichte vor zehn Jahren mit einem neuen Leben in Kroatien zu Ende erzählt. Doch ein Happy End ist bei Aichner offenbar nie endgültig: Mit „Totenfrau – Die Rückkehr“ legt der gebürtige Osttiroler, der auch das Kärntner Krimifest veranstaltet, nun einen vierten Band vor.

Sie haben einmal gesagt, dass Krimis boomen, weil am Ende meistens das Böse in die Schranken gewiesen wird und die Welt wieder in Ordnung ist. Ohne viel spoilern zu wollen: Am Ende des neuen, vierten Teils Ihrer „Totenfrau“ ist die Welt aber alles andere als in Ordnung, oder? BERNHARD AICHNER: Ja, das stimmt. Aber Blum hat in den Vorgängerbüchern dreizehn Menschen ermordet und ich habe mich gefragt: Wenn man so viel angerichtet hat, darf man wirklich damit davonkommen?

Das Erstaunliche ist aber: Man fiebert mit dieser Mörderin mit und wünscht ihr endlich ein Happy End. Nur Sie als Autor gönnen es ihr nicht. (lacht) Mir geht es ja auch schlecht, wenn ich meinen Figuren schlimme Dinge antue, manchmal muss ich beim Schreiben sogar ein paar Tränen verdrücken. Auch meine Leserinnen und Leser schimpfen immer wieder mit mir, wenn auch im Scherz. Aber mein größtes Bestreben als Autor ist es ja, dass die Menschen mitfühlen, mitleiden und mitfiebern. Im vierten Teil geht es um zwei Frauen, die dasselbe Schicksal haben, beide sind Mörderinnen, aber die Sympathien sind klar auf einer Seite. Wie hier moralische Grenzen gezogen werden, finde ich sehr spannend.

Wissen Sie eigentlich immer schon vor dem Schreiben, was Sie Ihren Figuren antun werden? Ich weiß, wie der Teppich gewebt wird, bevor ich zu schreiben beginne. Natürlich gibt es in Details dann manchmal Umwege und Abkürzungen, aber ich brauche einen guten Plan. Dann kann ich mich beim Schreiben auf die Sprache konzentrieren. Die erste Fassung schreibe ich immer mit der Hand in ein Notizbuch und da höre ich den Rhythmus im Kopf.

Sie schreiben über Gewalt, Rache und menschliche Abgründe – und wirken im persönlichen Gespräch ausgesprochen heiter. Gibt es auch eine dunkle Seite in Ihnen? Ich bin einfach ein heiterer Bursche, aber ich denke, dunkle Seiten gibt es in uns allen. Deshalb lesen die Menschen ja so gerne Krimis. Da werden die Dinge gemacht, die wir im echten Leben nicht machen wollen und dürfen. Ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiges Weichei und da ist es schön, wenn meine Figuren tun, wofür ich selbst zu feig bin – etwa mit 200 km/h auf dem Motorrad über die Autobahn zu brausen. Außerdem ist unsere Wirklichkeit oft knallhart, in einem Buch kann man Dinge geraderücken und das ist tröstlich: Man begegnet dem Dunkeln, aber am Ende gibt es meistens Hoffnung. Na gut, außer für Blum.