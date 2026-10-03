„Teils frage ich mich, warum ich mich noch für Menschen einsetze“

Thomas Driessen war 25 Jahre Geschäftsführer von Alpha Nova und 18 Jahre Vorsitzender der Sozialwirtschaft Steiermark. Nun verabschiedet er sich in die Pension. Was ihm Hoffnung gibt und was ihn verzweifeln lässt.

Thomas Driessen weiß, was es heißt sich für Menschen einzusetzen und gegen viele verschlossene Türen zu laufen, aber auch wie schön es sein kann, wenn sich die Türe öffnet. 25 Jahre lang war er Geschäftsführer von Alpha Nova, hat das Unternehmen geprägt und mit ausgebaut. Zudem war er 18 Jahre lang Vorsitzender der Sozialwirtschaft Steiermark.

Der Weg hin zu Alpha Nova war für ihn damals gleich ein doppelter Sprung ins kalte Wasser. Denn nicht nur die Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung war für ihn neu. Auch Graz, die Steiermark mussten für den gebürtigen Wiener erst zu seinem neuen Lebensmittelpunkt werden. Bereut hat er seine Entscheidung nie, ist sich heute nicht mehr sicher, ob er nach Wien zurückziehen könnte.

Große Entwicklungen in der Behindertenarbeit

Wenn er sich heute an die Anfänge zurückerinnert, hat das mit der heutigen Situation im Behindertenbereich kaum mehr etwas zu tun. 2001 galt noch das alte Behindertengesetz in der Steiermark, der Behindertenbereich stand auf zwei Pfeilern: Wohnheimen und Behindertenwerkstätten. Bastelwerkstätten, in denen sinnlose Tätigkeiten verrichtet wurden. „Da wurden Kerzen gegossen, die am Ende des Monats wieder eingeschmolzen wurden, um wieder neues Wachs für den nächsten Monat zu haben.“ Hier hat sich viel getan, ins Positive gewendet. „Heute wäre es undenkbar, dass Menschen, die zu produktiver Arbeit fähig sind, in Bastelwerkstätten untergebracht sind.“

Die Zuständigkeit der Behörden ist ein undurchschaubarer Dschungel — Thomas Driessen

Aber nicht in allen Bereichen ist die Entwicklung positiv. Menschen mit Behinderung, die einer Arbeit nachgehen, haben nach wie vor keine eigene Sozialversicherung, unterliegen nicht den arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen. Für Driessen im Jahr 2026 nicht tragbar. Auch dass das Taschengeld mittlerweile in „Finanzielle Zuwendung“ umbenannt wurde, mache es „um keinen Deut besser“.

Weg zu Unterstützungsleistungen als „undurchschaubarer Dschungel“

Eine negative Entwicklung sieht er auch bei der Zugänglichkeit von Unterstützungsleistungen. „Es ist komplizierter geworden. Die Zuständigkeit der Behörden ist ein undurchschaubarer Dschungel“, sagt Driessen. Für die Betroffenen mehr als frustrierend. Ein Satz, der sich bei ihm besonders eingebrannt hat: „Ein Bezirkshauptmann hat mir recht unverblümt gesagt: ‚Wenn alle wüssten, worauf sie Anspruch hätten, dann wäre der Staat schon längst pleite.‘ Das ist glaube ich ein Stück trauriger Wahrheit.“

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Zu dieser Wahrheit gehört auch: In Österreich gibt es neun Behindertengesetze. „Warum sollte jemand im Burgenland oder Kärnten andere Unterstützungssysteme und Rahmenbedingungen vorfindet, als in der Steiermark. Logisch erklärbar ist das nicht.“ Für Driessen ist das unverständlich, auch wenn er die Steiermark im Bundesländervergleich gemeinsam mit Vorarlberg an der Spitze sieht.

Wir tun immer so, als wäre Inklusion etwas, das von allen gesellschaftlichen Gruppierungen als erstrebenswert gesehen wird — Thomas Driessen

Zersplittung als Hemmschuh

Auch die Feingliederung in unterschiedliche Bereiche, Verordnungen und Gesetze, erweise sich „immer mehr als Hemmschuh“. Denn Hilfssysteme lassen sich nicht in ein Ressort zwängen, nicht in eine Schublade packen. „Wenn man über das Soziale redet, wird man immer an das Sozialressort verwiesen, wobei große Teile der Landesregierung und Behörden des Bundes an diesem einen Fall dran sein müssten.“

Was es aus seiner Sicht bräuchte? Eine stärkere Zentrierung auf einzelne Fälle, ein Case-Management, das alle Bereiche an einen Tisch bringt und einen individuellen Hilfeplan ausarbeitet. „Wir müssen das Soziale in der gesamten Gesetzgebung neu denken.“ Denn aktuell gäbe es zwar viele Hilfssysteme, diese würden vielfach aber nicht bei den Betroffenen ankommen.

Manchmal frage ich mich, warum ich mich überhaupt für Menschen engagiere — Thomas Driessen

Sozialwirtschaft heißt auch, ständig im Kontakt mit der Politik zu sein, mit Landesräten jeglicher Parteien zusammenzuarbeiten. Das sei mit allen gelungen. Düsterer stimmt Driessen der Blick in die Gesellschaft. In der öffentlichen Debatte habe man sich kaum von der Stelle bewegt. Auf zwei Schritte nach vorne folgt einer zurück oder umgekehrt. „Wir tun immer so, als wäre Inklusion etwas, das von allen gesellschaftlichen Gruppierungen als erstrebenswert gesehen wird.“ Ein Trugschluss.

Zwischen Pessimist und Optimist

Driessen beschreibt sich selbst weder als Optimist noch als Pessimist. Er kann beidem etwas abgewinnen, findet sich in beidem wieder. Im Endeffekt sei es immer eine Frage der Perspektive. „Manchmal frage ich mich, warum ich mich überhaupt für Menschen engagiere“, sagt Driessen. Die Klimakrise, die Investitionen in die Rüstung statt in Soziales, Kriege – all das lässt ihn manchmal verzweifeln. Im Kleinen gibt es dennoch Leuchttürme: Menschen, die für andere da sind, sich kümmern.

Worin er sich heute bereits sicher ist: Er möchte niemand werden, der mit 80 noch seinen Senf dazugeben muss. Das finde er lächerlich, wie er selbst sagt. „Das sollen die Jungen machen, die können das genauso gut, wenn nicht sogar viel besser.“