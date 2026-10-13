1000 Euro gestohlen? Pflegerin fehlt bei Verhandlung in Weiz

Eine rumänische 24-Stunden-Pflegerin soll 1000 Euro gestohlen haben. Am Bezirksgericht Weiz wird ohne die 30-Jährige verhandelt. Sie erschien nicht.

Die Anklagebank am Bezirksgericht in Weiz bleibt leer. Die Beschuldigte erscheint nicht zur Verhandlung. Da sie jedoch vor der Polizei bereits ausgesagt hat und auch schon mehrmals geladen wurde – zuletzt wollten Polizisten sie vorführen, konnten sie jedoch nicht antreffen – wird nun ohne die Frau verhandelt.

Was war passiert?

Der 30-jährigen Rumänin wird Diebstahl vorgeworfen. Als 24-Stunden-Pflegerin sollte sie sich um eine alte Frau kümmern. „Sie war zirka eine Woche bei uns“, schildert deren Tochter, die im selben Haus lebt. „Ich hab ihr gesagt, dass sie in meinem Zimmer nichts verloren hat.“ Von dort wurde die Geldtasche gestohlen. Darin enthalten waren 1000 Euro.

„Ich hab das Geld für eine zahnärztliche Behandlung abgehoben“, verrät die Geschädigte. Sie ist sich sicher, dass die Pflegerin in ihrem Zimmer war, weil der Mistkübel ausgeleert wurde.

Die Pflegerin bestreitet die Vorwürfe in der Polizeiaussage. Dennoch übergab sie 1000 Euro an die Geschädigte. Der Richter verurteilt die Rumänin zu einer Geldstrafe im Ausmaß von 720 Euro (60 Tagessätze zu je 12 Euro).