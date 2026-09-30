„Primitive Mittel“: Break Dance-Streit auf St. Veiter Wiesn eskaliert

Gert Kaltschütz wurde online von einem Kollegen diskreditiert, da auf seinem Break Dance kein Schriftzug befestigt ist. Der Schausteller verteidigt sich.

Zwei Fahrgeschäfte, ein Name und jede Menge Zündstoff. Dass ein Konkurrenzkampf zwischen zwei gleichen Fahrgeschäften herrscht, ist zu erwarten. „Rieger Rides“ und Gert Kaltschütz betreiben beide ein Break Dance am St. Veiter Wiesenmarkt. Rieger schoss am Wochenende online gegen Kaltschütz, da auf seinem Gerät der Break Dance-Schriftzug fehlt (siehe Facebook-Posting unten). Nun meldet sich Kaltschütz zu Wort.

„Es ist jedes Jahr dasselbe. Der Erfolg gibt mir recht und anscheinend dürfte es ihm wehtun. Deswegen greift er auf solch primitive Mittel zurück“, meint Kaltschütz kopfschüttelnd. Auf Facebook wurde auf der Seite „Rieger Rides“ ein Foto veröffentlicht, auf dem Kaltschütz‘ Gerät als „echt trauriger Abklatsch“ bezeichnet wird. Kritikpunkt war die mangelnde Beleuchtung und das Fehlen des Break Dance-Schriftzuges.

Doch das hat einen Grund. „Wir haben den Schriftzug heruntergenommen, weil wir die Glühbirnen mit neuen LEDs ersetzen wollten. Jedoch wurden die rund zweieinhalb Tausend LEDs nicht rechtzeitig geliefert“, erklärt Kaltschütz. Deswegen konnte der Schriftzug bis zum Wiesenmarkt nicht fertiggestellt werden und musste untenbleiben. „Wir wollten für den Wiesenmarkt alles wunderbar machen. Doch es gibt Dinge im Leben, die man nicht beeinflussen kann.“

© Helmuth Weichselbraun Kaltschütz vor seinem Break Dance

Auch ohne den Schriftzug ist das Gerät in Betrieb und man erkennt auf den ersten Blick, dass es sich um ein Break Dance handelt. „Bisher hat sich niemand beschwert, dass keine Schrift oben ist, weil es niemandem auffällt“, sagt der St. Veiter Schausteller. Niemandem, außer dem anderen Break Dance-Betreiber, der online darauf aufmerksam machte. „Es ist nicht in Ordnung, wenn ein Kollege jemanden im Internet so diskreditiert, dass es bis zu den Kollegen in Deutschland hinausgeht“, beklagt Kaltschütz und ergänzt: „Die Kollegen haben mich online verteidigt.“