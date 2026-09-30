Motorrad und Autobus kollidierten auf der B116 in Hinterberg

Am Mittwoch ereignete sich in den Mittagsstunden in Leoben-Hinterberg ein Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autobus.

Um genau 12.53 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss zu einem Einsatz im Leobener Ortsteil Hinterberg alarmiert. Dort kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Autobus auf der B116. Der Motorradfahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten diesen und brachten ihn ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren waren mit drei Fahrzeugen und rund 20 Personen im Einsatz. Diese führten vor Ort Absperrmaßnahmen durch und banden auslaufende Betriebsmittel. Die Straße musste laut Johann Csatalinatz von der FF Leoben-Stadt für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.