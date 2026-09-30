Architektur als sinnliche Erfahrung

Ohne Pläne, Skizzen und Bauverhandlungen: Das Museum der Wahrnehmung nimmt Bauwerke von Klaus Kada unter die Lupe.

Räume zu schaffen, damit kennt sich Architekt Klaus Kada bekanntlich aus. Doch seine Räume in einen Raum zu transferieren, das ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Eine, die von Plänen, Statik und Bauverhandlungen entkernt ist. Eine, die vielleicht die kritischste Phase zeigt, die ein Gebäude durchlaufen kann: Was passiert, wenn der Mensch auf Architektur trifft, wie wird sie von ihm wahrgenommen und folglich wird sie auch angenommen? „Diese Ausstellung ist keine klassische Werkschau“, wie Kuratorin Sigrid Prinz gleich vorausschickt: „Es gibt keine Pläne, keine Grafiken und kein Werkverzeichnis.“

Über 120 Projekte hat Kada realisiert. Im Grazer Museum der Wahrnehmung treten ausgewählte davon als Foto-Fragmente an, um Architektur auf eine emotional spürbarere Ebene zu hieven. „Das Empfinden, die Wahrnehmung, die Sinnlichkeit, das gehört zur Architektur dazu, das macht sie menschlich“, ergänzt Klaus Kada das, was in klassischen Architekturausstellungen meist fehlt. Die Fragmente wirken wie Brenngläser, die sich auf das Aufeinandertreffen von Licht, Farbe, Form, Material und Oberflächen in der Architektur des gebürtigen Südsteirers richten.

© Susanne Rakowitz Architektur, die abhebt – Blick in den Ausstellungsraum

„Es ist ein Mission-Statement in Bildern über das Werk von Klaus Kada“, skizziert Alexander Kada, der auch die Ausstellungsgestaltung übernommen hat. Transparenz, Reduktion, Präzision, Eckpfeiler der Architektur des 85-Jährigen, werden durch das Fragmentarische freigelegt, sind so fass- und erfassbarer. Wie etwa die Dialektik von Glas und Stahl, die durch das Hineinzoomen in das Landeskrankenhaus Hartberg erst sichtbar wird. In sechs Akten hat Prinz, die seit 2025 auch Leiterin des Architektur Hauses Kärnten ist, die Wahrnehmungswerkschau angelegt: „Licht und Schatten“ sind hier ebenso dabei wie auch „Geometrie, Fläche, Form“ oder „künstliches Licht, Material, Farbe“ – zu finden in Projekten wie dem Sonnwendviertel in Wien, dem Festspielhaus St. Pölten oder dem Institut für Pflanzenphysiologie der Uni Graz.

© Susanne Rakowitz Darf nicht fehlen – das Café Elefant in Leibnitz. Kada, gebürtiger Leibnitzer, hat die Institution umgebaut

Sohn Alexander Kada greift in seiner Ausstellungsgestaltung die Auseinandersetzung seines Vaters mit dem Thema Raum an sich auf. In den Raum ragende und spiegelnde Displays gehen in Wechselwirkung mit dem oktogonalen Ausstellungsraum und erzeugen durch die Bewegung der Besucherinnen und Besucher immer auch eine individuelle Dynamik, immer neue Perspektivwechsel. Letzteres ist seit jeher einer der Motoren von Kada: „Der Spaß daran, Architekt zu sein, hat auch damit zu tun, dass man plötzlich auf etwas draufkommt.“ Seine Auseinandersetzung mit dem Material Glas etwa, das für das Glasmuseum Bärnbach entscheidend war. Oder auch die Frage danach, wie der Raum, den seine Architektur öffnet, genutzt wird („Das geht nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe.“)

© Susanne Rakowitz Realisierte Bauten, aber auch Entwürfe sind zu sehen

Einig ist sich das Trio, was den Einfluss von Architektur betrifft, wobei sich das Verständnis für Architektur massiv gewandelt habe, was sich auch im öffentlichen Raum zeige, so Sigrid Prinz, die auf ein anderes Selbstverständnis in der Architekturgeschichte hinweist: „Früher war der Anspruch, eine Geste zu setzen beziehungsweise über seine eigene Zeit hinauszubauen. Jetzt sind es 20 bis 25 Jahre, wenn nicht sogar oft noch kürzer – und nicht selten von irgendwelchen Legislaturperioden von Politikern begrenzt.“

Klaus Kada. „Nuancen und Atmosphären - ein Œuvre, in Fragmenten …“. Eröffnung am 1. Oktober ab 19.30 Uhr. Ausstellungsdauer: 2. Oktober bis 22. Jänner 2027. Friedrichgasse 41, 8010 Graz. Veranstaltungstipp: 30 Jahre Muwa am 16. Oktober. Alle Infos unter muwa.at

© Klaus Kada Auskragend: Stadthalle Graz von Klaus Kada