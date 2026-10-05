Monika Werner (78) aus Wolfsberg hat sieben Fachbücher veröffentlicht, ihr neuestes Werk zur Aromatherapie ist jetzt in siebter Auflage erschienen. Für ihre Verdienste wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Monika Werner mit Düften, ätherischen Ölen und deren Wirkung auf den menschlichen Organismus. Gebürtig aus Rheinpfalz ist die 78-Jährige in München aufgewachsen und war zunächst als Kinderkrankenschwester tätig. Später absolvierte sie die dreijährige Ausbildung zur Heilpraktikerin – in Deutschland ein anerkannter Beruf - und betrieb 20 Jahre in München eine eigene Praxis. „Ich bin intensiv ins Thema Aromatherapie eingestiegen. Um sie vom Bereich der Esoterik zu trennen, habe ich einen Verein zum Schutz ätherischer Öle gegründet“, sagt Werner, deren neuestes Buch zur Aromatherapie jetzt in 7. Auflage im Haug-Verlag erschienen ist.

Nach Jahren in Frankreich überlegte Werner nach dem Tod ihres Mannes erneut einen Ortswechsel. Sie zog vor fünf Jahren ins Lavanttal, wo sie in Wolfsberg eine neue Heimat gefunden hat. In der Aromatherapie ist sie heute nur mehr beratend aktiv. „Ich habe immer mit Niederdosierungen bei Ölen und mit deren Verdünnung gearbeitet. Die Qualität und Reinheit der Öle ist ebenso wichtig wie die richtige Anwendungsform. Dafür benötigt man ein medizinisches Grundwissen“, erklärt die Präsidentin der internationalen Vereinigung von „Forum Essenzia“, die auch mehrere internationale Kongresse organisiert und eine Akademie gegründet hat. Ziel war und ist die sichere und rechtskonforme Anwendung von Naturprodukten zum Wohle der Allgemeinheit und zur Förderung der Gesundheit in der Aromatherapie, Aromapflege und Aromakultur. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden ebenso berücksichtigt wie Erfahrungen in der Praxis.

Ausgezeichnet

Für ihre Verdienste um die Aromatherapie wurde Werner unter anderem vom Bund deutscher Heilpraktiker mit der Clemens-von-Bönning-Medaille ausgezeichnet und vom Asia Pacific Forum Essenzia zur Ehrenpräsidentin sowie vom AromaForum Österreich und Deutschland zum Ehrenmitglied ernannt. Reisen führten Werner über Bosnien-Herzegowina und Spanien bis nach Japan, Korea, Taiwan, Hongkong und Kolumbien, wo sie ihr Wissen in Vorträgen und Kursen weitergab. Insgesamt hat sie sieben Fachbücher veröffentlicht.

„In der Aromatherapie beeinflussen wir unseren Körper durch die Nase, also durch den Geruchssinn. Richtig angewendet kann sie bei zahlreichen physischen und psychischen Leiden helfen. In der Altenpflege eignet sie sich zum Beispiel hervorragend durch die Förderung von Schlaf und Entspannung. Sie kann aber auch Aggressionen abbauen oder positiv auf Entzündungen oder Atemwegserkrankungen wirken“, sagt Werner und lacht: „Am besten hat es der Therapeut. Er ist immer von guten Düften umgeben.“