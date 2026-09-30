Deutschland, Frankreich, Italien: Inflationsraten steigen kräftig

Die deutsche Inflationsrate ist im September erstmals seit Ende 2023 über 3 Prozent gestiegen. Auch in Frankreich und Italien legte die Teuerung kräftig zu.

Rekordhohe Spritpreise haben die Inflation in Deutschland im September auf den höchsten Stand seit Ende 2023 getrieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im August, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch zu seiner ersten Schätzung mitteilte.

Die Ölpreise sind durch den Nahost-Krieg zeitweise über die Marke von 100 Dollar (88,07 Euro) je Barrel gestiegen. Deshalb mussten dem Autoklub ADAC zufolge im September mehrfach Rekordpreise für Diesel und Benzin bezahlt werden.

„Kraftstoffe sind mit Abstand der größte Preistreiber“, sagte der Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Bantleon, Daniel Hartmann. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa mussten die Verbraucher für Diesel im September 48,7 Prozent mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Für Benzin lag der Aufschlag bei 33,8 Prozent. Heizöl verteuerte sich sogar um 49,9 Prozent.

Spritpreisbremse auch in Deutschland

Der teure Sprit hat die deutsche Regierung aktiv werden lassen. Ab 1. Oktober bis zum Jahresende gilt ein neuer Tankrabatt - eine Subvention, die bereits im Mai und Juni zum Tragen kam. „In den kommenden drei Monaten werden die Inflationsraten durch den erneuten Tankrabatt gedämpft“, erwarten die Ökonomen der Landesbank Helaba. Dieser werde die Kraftstoffpreise um bis zu 17 Cent je Liter drücken. Das sollte sich auf die Teuerungsrate auswirken. „Der Tankrabatt dürfte die Inflation im Oktober wieder um etwa 0,3 Prozentpunkte dämpfen“, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding.

Energie verteuerte sich im September bundesweit um 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 10,5 Prozent im August. Nahrungsmittel kosteten durchschnittlich 0,4 Prozent mehr (August: +0,1 Prozent). Für Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen wurden 2,7 Prozent mehr verlangt (August: +2,8 Prozent). Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten erneut um 2,4 Prozent zu. Von August auf September zogen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,6 Prozent an.

Anstieg auch in Italien und Frankreich

In Italien hat sich die Inflation im September deutlich verstärkt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 4,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im August hatte die Jahresrate bereits 3,2 Prozent betragen.

Volkswirte hatten einen Anstieg der Teuerung erwartet. Sie waren im Schnitt aber nur von einer Jahresrate von 3,7 Prozent ausgegangen. Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an.

In Frankreich ist die Inflationsrate unterdessen auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. Sie legte im September im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate noch bei 2,6 Prozent gelegen. Experten hatten damit gerechnet, dass die Teuerung im September deutlich anzieht, aber im Schnitt nur mit einem Anstieg von 3,2 Prozent gerechnet. Der mit Abstand stärkste Preistreiber im September waren Kosten für Energie. Hier meldet das Statistikamt im Jahresvergleich einen Anstieg um 21,2 Prozent.

In Österreich veröffentlicht die Statistik Austria am Freitag die erste Schnellschätzung für die Inflationsrate im September.