Zwei Mürztaler Polizeiinspektionen werden 2027 fusioniert

Die Polizistinnen und Polizisten aus der Veitsch und Krieglach sollen künftig als eine Dienststelle zusammenarbeiten. Das bringt einige Neuerungen mit sich.

Anfang 2027 kommt es bei der Polizei im mittleren Mürztal zu einer großen Veränderung: Wie Landespolizeidirektor Gerald Ortner am Mittwoch bekanntgab, werden die beiden Inspektionen Veitsch (Gem. St. Barbara im Mürztal) und Krieglach mit 1. Jänner zu einer gemeinsamen Dienststelle zusammengeführt – vorerst nur organisatorisch, möglichst zeitnah soll aber auch die räumliche Fusion erfolgen.

Die Initiative dafür ging Ende 2025 von den Bediensteten der beiden Inspektionen selbst aus, die sich mit dem Wunsch der Zusammenlegung an das Bezirkspolizeikommando wandten. „Eine Prüfung hat gezeigt: Die Fusionierung ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sinnvoll und bringt Vorteile für alle Beteiligten mit sich“, erklärt Ortner.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Von der Fusion erhofft sich Landespolizeidirektor Gerald Ortner zahlreiche Vorteile

Durch die Zusammenlegung wird etwa das Personal auf 22 Arbeitsplätze aufgestockt. Das ist ein Platz mehr als wenn man die beiden Inspektionen einzeln zusammenzählt. „Das verschafft uns größere Flexibilität, erlaubt mehr Rücksicht auf einzelne Bedürfnisse und macht es leichter Abwesenheiten zu kompensieren“, erklärt Ortner.

Zwei Gemeinden, zwei Streifen

Außerdem ermöglicht die Aufstockung die Gewährleistung einer zweiten Tagdienststreife, womit je eine in Krieglach und eine in St. Barbara verkehren wird. Große Sorgen um die Sicherheit braucht man sich in der Bevölkerung daher nicht machen, denn: „Dort, wo schon fusioniert wurde, stieg bisher die polizeiliche Präsenz“, berichtet Bezirkspolizeikommandant Franz-Kurt Grabenhofer von der bisherigen Erfahrung.

1 / 2 Krieglachs Bürgermeisterin Regina Schrittwieser © KLZ / Moritz Prettenhofer

Das erfreut auch die beiden Ortschefs Regina Schrittwieser (Krieglach) und Arno Russ (St. Barbara). „Die Polizei muss sichtbar sein, das ist der Wunsch der Bevölkerung“, meint Schrittwieser, während Russ das Sicherheitsgefühl als „oberstes Prinzip“ einer Gemeinde hervorhebt. „Mit der Gefahr, dass der Dienstposten in der Veitsch geschlossen werden könnte, wurde ich schon beim Dienstantritt konfrontiert. Wir wollen als Gemeinde davor nicht die Augen verschließen, sondern proaktiv auf dieses Thema eingehen“, erklärt Russ.

Durch den höheren Personalstand auf der fusionierten Dienststelle wird künftig auch eine Kriminaldienstgruppe mit Schwerpunkt Internet-Kriminalität etabliert, die sich bezirksintern neu mit dieser Problematik auseinandersetzen soll: „Dieses Thema beschäftigt die Polizei massiv, wir sind dabei auch gefordert, im ländlichen Raum professioneller aufzutreten“, erklärt Grabenhofer dazu.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Bezirkspolizeikommandant Franz-Kurt Grabenhofer freut sich über die neue Ermittlungsgruppe

Suche nach neuem Standort

Vorerst werden die beiden Dienststellen trotz der organisatorischen Fusion weiterhin in der Veitsch und in Krieglach betrieben. Weil beide schon in die Jahre gekommen sind und nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, sucht man aber aktiv per Ausschreibung nach einem neuen, gemeinsamen Standort, der den Anforderungen einer modernen Polizei entspricht.

© Moritz Prettenhofer v.l. Bürgermeisterin (Krieglach) Regina Schrittwieser, Landespolizeidirektor Ortner, Bezirkspolizeikommandant Franz-Kurt Grabenhofer, Bürgermeister (St. Barbara) Arno Russ

Bis zur tatsächlichen Übersiedelung, für die erfahrungsgemäß ein Zeitraum von rund zwei Jahren veranschlagt wird, bleiben beide bisherigen Standorte aber in Betrieb. „Gut Ding braucht ein bisschen Weile“, ersucht Grabenhofer um Geduld während Ortner verspricht, die Suche „sehr prioritär“ nach vorne zu reihen.