Sie begleitet Menschen mit Demenz in einen würdigen Lebensabend

Barbara Fleck ist Gerontologin und Demenzexpertin. Sie begleitet Menschen von ersten demenziellen Anzeichen bis zum Tod. Der Prozess des Alterns fasziniert sie.

Für viele Menschen ist der Prozess des Älterwerdens mit Panik verbunden, für Barbara Fleck ist es beruflicher Alltag – und Faszination. Die 46-jährige Gerontologin aus Frohnleiten begleitet Menschen in hohem Alter über mehrere Jahre, beginnend bei ersten demenziellen Anzeichen, oft bis zum Tod der Person. Sie ermöglicht vielen Menschen, den eigenen Lebensabend würdevoll und in vertrauter Umgebung zu verbringen.

Eine Faszination für das gute Altern

Bereits mit 15 Jahren kam sie mit alten Menschen in Berührung und hatte große Freude an der Arbeit mit ihnen. „Es fasziniert mich, dass Leute es schaffen, trotz Verlusten, Kriegserlebnissen, Flucht usw. ein gutes Altern zu haben“, so Fleck. Ihr ist wichtig, zu schauen, wo der Mensch jetzt steht, was er geschaffen hat und worauf er positiv zurückschauen kann.

Die Demenzexpertin und diplomierte Sozialbetreuerin unterstützt nicht nur Betroffene: „Ich begleite auch Angehörige. Wir schauen Schritt für Schritt, was die Person gerade braucht und welche Ressourcen dafür da sind.“ Bei organisatorischen und bürokratischen Fragen steht sie unterstützend zur Seite und gibt darüber hinaus Workshops und Schulungen zum Thema Demenz.

Es geht nicht um das Warum, sondern um die Lösung im Jetzt

„Bei Menschen mit Demenz steht die Frage im Vordergrund: Was kann diese Person noch und wo kann ich unterstützen, dass sie selbstständig bleibt?“ Die Aktivitäten mit Menschen mit Demenz können dabei je nach Bedürfnis variieren. Sei es gemeinsames Singen, Spazierengehen, die Förderung von Körper- und Sinneswahrnehmung, Biografiearbeit – oder einfach nur ein Gespräch.

Fleck empfindet die Arbeit mit Menschen mit Demenz nicht als Herausforderung. Ganz anders als für Angehörige. „Das Verhalten einer Person, die man jahrelang kennt, verändert sich und wir verstehen es nicht“, erklärt Fleck. „In meiner Arbeit geht es nicht darum, das Warum zu hinterfragen, sondern eine Lösung für den Moment zu finden.“ Demenzielle Veränderungen sind für Angehörige oft mit Trauer verbunden, die selten verbalisiert wird. „Viele gestehen sich die Trauer nicht ein, weil der Mensch noch lebt. Aber es verändert sich sehr viel.“

Einen klassischen Ausgleich von ihrem Beruf brauche Fleck nicht: „Mein Ausgleich ist die Arbeit mit den Betroffenen, weil dort Entschleunigung passiert. Ich gehe nach meiner Arbeit mit einem Energieplus zurück“, freut sich Fleck. „Ob das ein Lächeln oder eine Freudenträne ist – das ist ein Geschenk an mich.“