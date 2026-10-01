Volles Haus und eine Stimmung, die noch lange in Erinnerung bleiben wird: Kürzlich begeisterte „Radkersburg 3“ das Publikum im Zehnerhaus Bad Radkersburg mit Austropop-Klassikern.

Hinter „Radkersburg 3“ stehen die drei Musiker Leo Roganowicz, Wolfgang Kassegger und Gerhard Jausovec. Bereits seit 1998 gibt es die Formation, die sich mit großer Leidenschaft den Liedern der österreichischen Musikgrößen Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer und STS verschrieben hat.

Und diese Leidenschaft brachten sie auch bei ihren zwei Konzerten im Bad Radkersburger Zehnerhaus mit. „Es wurde mitgesungen, mitgefühlt und gefeiert – an beiden Abenden vor vollem Haus“, schwärmen die Veranstalter. Das Publikum war von den Austropop-Songs sichtlich begeistert.

Auch Urška Farazin, operative Leitung des Zehnerhauses, zeigte sich zufrieden: „Es ist etwas ganz Besonderes, solche Konzerte bei uns im Zehnerhaus veranstalten zu dürfen. Mein großer Dank gilt Karl Ruhdorfer und den vielen Sponsoren und Unterstützern, die solche Abende überhaupt möglich machen.“ Mit dem Adventmarkt im Zehnerhaus ab 20. November arbeitet man schon auf den nächsten Höhepunkt hin.