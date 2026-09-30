Feldbacher Sonderbriefmarke zeigt Bild vom regionalen Vulkanismus

Die neue Sondermarke vom Briefmarkensammlerverein Feldbach stellt das vulkanische Erbe in den Vordergrund. Das Markenbild gestaltete die Künstlerin Roswitha Dautermann.

Die Präsentation der neuen Feldbacher Sonderbriefmarke erfolgte kürzlich im Rahmen eines großen Briefmarkentauschtages durch Bürgermeister Josef Ober sowie Obmann Manfred Suppan und Heinrich Fürhapter vom Briefmarkensammlerverein. „Es ist die erste Marke, die die Silhouette des Vulkanes in Mühldorf zeigt. Die Verdoppelung der Linien soll seismische Bewegungen des Vulkanismus darstellen. Mit dieser Briefmarke wird das Projekt Steirisches Vulkanland weltweit verbreitet“, schwärmte Bürgermeister Josef Ober.

Künstlerin Roswitha Dautermann hatte die Marke für Feldbach gestaltet. Sie ergänzte: „Die Farbe rot steht für den aktiven Vulkanismus, während grün für die Phase steht, als der ruhende Vulkan oberflächlich vegetativ überwachsen wurde.“ Damit soll nicht nur ein Bezug zur Region hergestellt, sondern auch noch Wissenswertes vermittelt werden. „Die Marke ist auch ein Werbeträger für das Vulkanland“, bringt es Ober, der auch Obmann des Steirischen Vulkanlandes ist, für sich auf den Punkt.