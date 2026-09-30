Maria Scholl bleibt fix Geschäftsführerin der APA

Die 41-Jährige leitete die Austria Presse Agentur seit Juni interimistisch, nachdem Clemens Pig ausgeschieden war. Klemens Ganner wurde als zweiter Geschäftsführer bestätigt.

Maria Scholl steht nun fix an der Spitze der Austria Presse Agentur (APA). Die 41-Jährige hatte nach dem Ausscheiden des damaligen APA-CEO Clemens Pig im Juni zunächst interimistisch den Vorsitz der Geschäftsführung des Medienunternehmens übernommen. Am Mittwoch haben die Gremien der APA in ihren Sitzungen Scholl nun ebenso wie Klemens Ganner (50) als zweiten Geschäftsführer unbefristet im Amt bestätigt.

Damit übernehmen zwei APA-erfahrene Führungskräfte die Leitung des Unternehmens. So war Scholl ab 2007 zunächst in unterschiedlichen Funktionen als Redakteurin für die APA tätig, bevor sie 2019 zur stellvertretenden Chefredakteurin aufstieg und 2023 schließlich in Nachfolge von Johannes Bruckenberger zur Chefredakteurin ernannt wurde. Die gebürtige Wienerin und promovierte Literaturwissenschafterin und Psychologin ist Verwaltungsrätin der Schweizer Nachrichtenagentur-Gruppe Keystone-SDA und Präsidentin des Vereins der Chefredakteure.

Der aus Wien stammende Betriebswirt Klemens Ganner wiederum ist seit 2003 in verschiedenen Positionen für die APA tätig, darunter als Geschäftsführer der APA-Comm. Zuletzt war das Mitglied des Wissenschaftlichen Senats des Public Relations Verbands Austria Chief Operating Officer der APA. In dieser Funktion zeichnete er für die Umsetzung der Digitalisierungs- und KI-Strategie der APA-Gruppe verantwortlich.

© Ian Ehm Klemens Ganner wurde als zweiter APA-Geschäftsführer bestätigt

Kontinuität und Kooperation

"Ihre umfassende Expertise im Medien- und Kommunikationsmarkt und ihr Fokus auf die effiziente und sichere Nutzung von Künstlicher Intelligenz stärken die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens", streuten der APA-Vorstandsvorsitzende Hermann Petz ("Tiroler Tageszeitung") und Aufsichtsratsvorsitzende Ingrid Thurnher (ORF) dem neubestellten Führungsduo Scholl/Ganner in einer Aussendung verbal Rosen: "Ihre Bestellung gewährleistet einerseits Kontinuität und sichert zugleich die Rolle der APA als kooperativer Informations-, Technologie- und KI-Provider."

Schonfrist gibt es nicht für das nun offiziell inthronisierte Geschäftsführungsteam. Noch heuer will man ein Strategie-Update der APA für die Periode 2027-2030 vorlegen, wobei man sich neben der zeitgemäßen Interpretation des genossenschaftlichen Grundauftrages als Intelligence-Provider für die neue Informationsökonomie positionieren möchte. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der neuen KI-Strategie "APA[2]AI" liegen. Darin sollen die Digitalisierungs- und KI-Aktivitäten der Gruppe für den Medien- und Kommunikationsmarkt gebündelt werden.

Katharina Schell folgt auf Scholl als Chefredakteurin

Mit der Personalrochade gibt es nun auch in der APA-Redaktion eine neue Führung. Hier folgt Katharina Schell auf Scholl als Chefredakteurin. Die 54-jährige Wienerin hatte seit 2022 bereits die Position der stellvertretenden Chefredakteurin inne und war für die Digitalstrategien im APA-Newsroom verantwortlich. Die Literaturwissenschafterin ist seit 1998 für die APA tätig, etwa als Medienredakteurin und leitete nach einem Intermezzo beim "Kurier" von 2008 bis 2016 das Innenpolitikressort der APA. Schell ist zertifizierte KI-Managerin, Vizepräsidentin des Presseclubs Concordia und Mitglied im Senat 1 des Österreichischen Presserats.

© Ian Ehm Katharina Schell ist neue Chefredakteurin der APA

Und schließlich wurde auch eine vierte Personalentscheidung am Mittwoch gefällt. So wurde Paul Schneidhofer, Leiter des Bereichs Marketing und Sales, zum Prokuristen der APA-Gruppe bestellt. Der ebenfalls aus Wien stammende 53-Jährige ist seit 2003 für die APA-Gruppe tätig und übernahm 2008 die Leitung des Bereichs Wirtschaft innerhalb des zentralen Verkaufs der APA. 2010 wurde Schneidhofer zum Leiter der Abteilung Marketing & Verkauf berufen. Seit 2017 leitet der Betriebswirt die ausgeweitete Verkaufseinheit der gesamten APA-Gruppe und ist seither auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.