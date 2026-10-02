„Mertel ist die einzige Wahl – das muss der SPÖ Sorgen bereiten“

Mit Manfred Mertel setzt die Klagenfurter SPÖ auf ein altes, bekanntes Gesicht. Die Alternativen waren beschränkt, die Kopfschmerzen vorprogrammiert.

Wen kennt ganz Klagenfurt? Und wer beschert Christian Scheider (FSP) die eine oder andere schlaflose Nacht? Aus Sicht der SPÖ schafft Manfred Mertel beides und schickt ihn deshalb als ihren Spitzenkandidaten in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Klagenfurt.

„Waschi“ und sein Kapperl sind den Menschen geläufig. In Pensionistenverbänden und Fußballklubs, von Gemeindekaisern bis in Ministerbüros. Der Jurist ist 72 Jahre alt, gesellig, oberflächlich, in gewisser Weise eine rote Version des amtierenden Bürgermeisters. Man gibt den Klagenfurtern also das, was ein großer Teil von ihnen möchte.

Somit legt die SPÖ auch ihr Wahlziel offen: Mit Mertel geht sie auf Nummer sicher, schützt sich vor dem Fall nach unten. Sie parkt den Bus, um es in der Sprache ihres Spitzenkandidaten zu sagen. Jene, die Zug zum Tor beweisen, gibt es, die wollen oder dürfen aber nicht.

© Gert Eggenberger Mertel wagt den nächsten Versuch: Mit Maria-Luise Mathiaschitz bestritt er die Wahl 2009 und zog in den Stadtsenat ein. Zwei Jahre später war seine Ära beendet

LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig hätte als besonnene Budgetsaniererin der Stadtpolitik die lähmende Aufregung nehmen können und "Everybody‘s Darling“ Philip Kucher Koalitionsverhandlungen womöglich abgekürzt. Beide galten als präferiert, beide sagten aber ab. Und weil weder die Partei noch Ronald Rabitsch an einen Solowahlerfolg von Ronald Rabitsch glauben, gingen den Roten schlicht die Alternativen aus.

Mertel ist somit nicht die erste Wahl, sondern die einzige. Ein fatales Zeichen, das jedem Sozialdemokraten Sorgen bereiten muss.

Am meisten Daniel Fellner. Nur eine mutige, visionäre und geeinte Stadtpartei sichert ihm die Stelle des Landeshauptmanns über 2028 hinaus ab. Mit Blick auf die Ist-Situation steht aber auch ihm die eine oder andere schlaflose Nacht bevor.