Zam Liezen wurde an seinem neuen Standort eröffnet

Das Zentrum für Ausbildungsmanagement, kurz zam, ist ins Stadthaus Arkade übersiedelt. Am vergangenen Freitag wurde es offiziell in Betrieb genommen.

Im Juni sind die Umzugswagen aufgefahren, jetzt wurde das „zam Liezen“ an seinem neuen Standort im Stadthaus Arkade eröffnet. Die Einrichtung, die Frauen bei ihrer beruflichen Orientierung, bei der Entwicklung neuer Perspektiven sowie beim (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt und mit regionalen Unternehmen zusammenarbeitet, verfügt nun „über eine moderne Infrastruktur. Die neuen Räume bieten ein angenehmes Umfeld für Beratung, Qualifizierung, Weiterbildung und persönlichen Austausch“, heißt es. Mit dabei bei der Eröffnung waren etliche Ehrengäste, unter ihnen etwa Liezens Bürgermeisterin Andrea Heinrich oder Brigitte Wasmer, Leiterin des AMS Liezen.

Beim Tag der offenen Tür, der gleichzeitig abgehalten wurde, durften die zahlreichen Besucher den Standort begutachten, sich über das Angebot informieren und das Team kennenlernen.

„Unsere Arbeit lebt vom persönlichen Kontakt, die neuen Räumlichkeiten liefern dafür eine hervorragende Grundlage“, freute sich Regionalleiterin Anita Bauer.