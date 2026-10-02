Manfred Mertel (72) ist Bürgermeisterkandidat der Klagenfurter SPÖ. Seine Wahl ist weniger Überraschung als Pragmatismus. Ihm werden bessere Chancen gegen Amtsinhaber Scheider (FSP) eingeräumt.

Das Butterbrot macht den Unterschied. Zumindest in einer Anekdote, die über Manfred Mertels Zeit als leitender Beamter im Amt der Kärntner Landesregierung erzählt wird. Mit den Grundnahrungsmitteln soll er einst zu einer Besprechung erschienen sein und seine Mitarbeiter zum gemeinsamen Essen aufgefordert haben. Erst danach ging er zur Tagesordnung über. Mit leerem Magen, so die Botschaft, lässt sich nicht gut denken.

Die Episode passt zum Bild des 72-jährigen Sozialdemokraten: nahbar, gesellig, gerne im Gespräch. Nun nimmt Mertel, genannt „Waschi“, seine vierte Karriere in Angriff. Auf den Profifußball, die Juristerei und eine gescheiterte Kandidatur um die Kärntner Fußballpräsidentschaft soll das Klagenfurter Bürgermeisteramt folgen. Die Weichen dafür wurden am Mittwoch und Donnerstag gestellt: Bei einem längeren Gespräch mit Vizebürgermeister Ronald Rabitsch verständigten sich die beiden darauf, dass Mertel die SPÖ als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl führen wird. Die Kür durch den Stadtparteivorstand am Freitag war Formsache, die Entscheidung am Nachmittag vor Pressevertretern verkündet.

Zur Person Manfred „Waschi“ Mertel, geboren am 25. August 1954 in Klagenfurt, ist ehemaliger Fußballspieler und Trainer. Als Spieler war er unter anderem in Graz und Salzburg aktiv, 2005 trainierte er den FC Kärnten. Der Jurist war stellvertretender Leiter der Gemeindeaufsicht. Von 2009 bis 2011 war der SPÖ-Politiker als Sportstadtrat in Klagenfurt aktiv. Seit 2023 sitzt er im Bundesrat in Wien.

Pragmatik hat sich durchgesetzt

Dass die Wahl auf Mertel fällt, ist weniger Überraschung als pragmatische Antwort auf die eine Frage: Wer kann dem amtierenden Bürgermeister Christian Scheider (FSP) am ehesten schlagen? Mertel werden in dieser Hinsicht bessere Chancen attestiert – Klagenfurt kennt ihn von den Tribünen der Unterhausligisten, von Veranstaltungen der Pensionistenverbände und als Fußball-Experten im ORF-Radio. Aussichtsreiche Kandidaten wie Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig und der rote Klubobmann im Nationalrat, Philip Kucher, hatten zuvor abgesagt.

Mertel selbst betont gerne das Verbindende. „Ich habe immer versucht, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen“, sagte er zuletzt. Rabitsch stehe dagegen „für das Korrekte“. Welche Eigenschaften bei einer Bürgermeisterwahl stärker ins Gewicht fallen, lässt sich am Ergebnis von 2021 ablesen: Damals setzte sich der wenig ernste, in der Stadt aber omnipräsente Scheider gegen Amtsinhaberin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) durch.

Auch Mertel bringt politische Erfahrung mit. 14 Jahre saß er im Klagenfurter Gemeinderat, zwei davon im Stadtsenat. 2023 wechselte er in den Bundesrat. Parteiintern eckte er in der Vergangenheit als Unterstützer von Jörg Haider an. In einem Interview erinnerte er sich an die letzten Worte, die der damalige Landeshauptmann vor seinem Tod zu ihm gesagt haben soll: „Waschi, du bist sehr beliebt.“ Ob das ausreicht, um Bürgermeister zu werden, wird sich im Februar zeigen.