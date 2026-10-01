Weltenbummler kehrt nach 30 Jahren zur St. Veiter Wiesn zurück

Andreas Lackner arbeitete als Jugendlicher am Wiesenmarkt und machte später Karriere im Ausland. Nun kehrte er zurück und besuchte mit der Kleinen Zeitung das Marktgelände.

Er war 40 Jahre lang als internationaler Hotelmanager unterwegs – mit beruflichen Terminen in über 60 Ländern. 25-mal zog er in seinem Leben um, die vergangenen Jahre lebte er mit seiner Frau Hannelore in Südafrika. Nun zog es den St. Veiter Andreas Lackner (63) wieder zurück in seine Heimat und nach 30 Jahren heuer auch das erste Mal wieder auf den St. Veiter Wiesenmarkt, mit dem er viele Jugenderinnerungen verbindet.

„Meine Mutter Katharina hat über 30 Jahre lang als Bedienung im KOV-Zelt (Kriegsopferverband) gearbeitet“, erzählt der gelernte Koch bei einem Rundgang über das Marktgelände. Er selbst arbeitete bereits im Alter von zwölf Jahren in einer Schießbude, wo er die Dosen aufstellte: „Mit dem Geld habe ich damals meiner Schwester ein Stofftier gekauft.“ Sieben Jahre lang betrieb er zudem mit seinen Eltern eine Wurstbude für den KOV bei den großen Kegelbahnen, die es früher noch gab: „Das Kegeln hatte Tradition, aber es haben nicht wenige ihr Hab und Gut verspielt. Da sind die Tausender nur so geflogen, ich hatte damals noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen.“

Von Holzbuden zu hochwertigen Hütten

So manches, wie einige Fahrgeschäfte oder die grüne Maronihütte, schaut für Lackner noch genau so aus wie in seiner Jugend: „Bestimmte Dinge funktionieren sicher auch noch gleich.“ Vieles hat sich aber auch verändert: „Die Hütten heute machen schon etwas her. Früher waren es nur Holzbuden, die jedes Jahr aufs Neue zusammengezimmert wurden.“ Auch beim Essen und Trinken habe sich qualitativ viel zum Positiven entwickelt: „Wenn man weiß, was für ein Aufwand dahintersteht, müssten die Preise eigentlich höher sein.“ Was der Weitgereiste kritisiert, ist die Markenführung: „Der Wiesenmarkt als Marke sollte besser definiert sein. Es gibt den Umzug und die Freyung und das war’s.“ Auch die Musik solle besser geregelt werden, da es „manchmal zu laut ist“.

© Lackner Familie Lackner vor ihrem ehemaligen Haus in Südafrika (zur Weihnachtszeit)

Lackner war am ersten Wiesenmarkt-Wochenende unter anderem mit seiner 83-jährigen Mutter am Marktgelände unterwegs und war erfreut über die vielen jugendlichen Besucher: „Es ist schön, so viele junge und freundliche Leute zu sehen, die auch Tracht tragen.“ Warum er es in den vergangenen 30 Jahren nie zum Wiesenmarkt nach Hause geschafft hat? „Neben dem Beruf ist es nicht einfach gewesen. Da haben wir eher darauf geachtet, zu Weihnachten oder Ostern nach Kärnten zu kommen.“

Rückkehr in die Heimat

In Zukunft werden sich die Besuche am St. Veiter Wiesenmarkt aber wohl häufen, denn Lackner und seine Frau sind gerade dabei, sich im Bezirk sesshaft zu machen. „Es ist wichtig, dass Österreicher ins Ausland gehen, aber ebenso wichtig ist es, dass sie auch einmal zurückkommen“, sagt Lackner, der ab dem nächsten Jahr im Vorsitz des Weltbunds tätig sein wird. Dieser Bund wurde mit dem Ziel gegründet, den weltweit bestehenden Österreicher-Vereinen und den im Ausland lebenden Österreichern Hilfestellung bei der Verbindung mit der Heimat zu bieten und ihnen darüber hinaus vielfältige Unterstützung zukommen zu lassen.