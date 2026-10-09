Urlaubsgäste nehmen oft nicht nur Erinnerungen mit nach Hause, auch das eine oder andere Utensil aus dem Hotel tritt die Heimreise an. Andere lassen wieder ganz persönliche Dinge zurück.

Ein gutes Hotel lässt gerne Erinnerungen an den letzten Urlaub wach werden. Kein Wunder, will man als Gast vielleicht ein „Souvenir“ aus dem Hotelzimmer mit nach Hause nehmen – die bequemen Badeschlapfen, das duftende Duschgel oder den kuscheligen Bademantel. Aber nicht nur gewöhnliche Gegenstände finden den Weg in den Reisekoffer, so bewies der ein oder andere Gast auch schon mal handwerkliche Fähigkeiten und entwendete Badarmaturen.

„Neben Bademäntel sind unsere Zierpölster besonders beliebt“, weiß Johanna Glaser, Direktorin des Vier-Sterne-Hotels Sandwirth in der Klagenfurter Pernhartgasse. Der Gast, der sich einer Nespresso-Kaffeemaschine, die in jedem der über 110 Zimmer und Suiten vorhanden sind, bediente, bekam im wahrsten Sinne des Wortes die Rechnung präsentiert. Bis dato nicht geklärt werden konnte allerdings ein kurioser Fall: Im Gang des Hotels wurde der obere Teil einer antiken Singer-Nähmaschine entwendet, der Täter bis dato nicht ausfindig gemacht.

© Markus Traussnig Seit März 2022 ist Johanna Glaser die Chefin im Hotel Sandwirth und kann dementsprechend viel erzählen

Während die einen Gäste Dinge mitgehen lassen, gibt es andere Gäste, die gerne Hab und Gut zurücklassen – absichtlich, wie auch unabsichtlich. „Es wird viel zurückgelassen, fast jeden zweiten Tag finden wir was in den Zimmern“, erzählt Glaser. Grundsätzlich gebe es Regeln, was mit vergessenem oder absichtlich zurückgelassenen Gegenständen zu geschehen hat. Eine angebrochene Tagescreme, eine halbleere Zahnpastatube oder ein am Wannenrand liegender Einwegrasierer landen im Müll. Ebenso wie liegengelassene Lebensmittel, Unterwäsche oder eine getragene, einzelne Socke – alles eine Frage der Hygiene.

„In der Verantwortung des Gastes“

Ladekabel, Sonnenbrillen oder Kuscheltiere von Kindern werden im hauseigenen „Lost & Found“ eine Zeit lang aufbewahrt und, wenn nicht zurückverlangt, an das gegenüberliegende Fundamt übergeben. „Es wurde aber auch schon Bargeld oder ein wertvolles Erbstück im Safe vergessen“, plaudert die Hotel-Chefin aus der Schule. In einem solchen Fall wird der Gast dann kontaktiert und das Fundstück auf sicherem Wege an den rechtmäßigen Eigentümer versendet oder persönlich abgeholt. „Das liegt dann aber in der Verantwortung des Gastes“, erklärt Glaser. Andere vergessene „Schätze“, wie Handschellen, würden weniger oft zurückverlangt werden.

Auch Gäste des Werzers Hotel Resort Pörtschach lassen immer wieder Dinge mitgehen. „In diesem Jahr wurden zwei türkise Badetaschen, die unseren Hotelgästen leihweise zur Verfügung gestellt werden, auch schon am Strand von Grado gesichtet“, verrät Elke Tarmann, verantwortlich für Marketing und Kommunikation. Auch kleine Pölster in Sondergröße für den Nacken sind beim Publikum des Vier-Sterne Hauses am Nordufer des Wörthersees heiß begehrt. Dafür lassen andere immer wieder durchaus delikate Dinge liegen. „Kurioserweise fragt da nie jemand nach“, erklärt Tarmann.

© Privat/kk Die „Werzer“-Badetasche, die eigentlich eine Leihgabe des Hotels ist, wurde bereits am Strand von Grado gesichtet

Andrea Grossmann vom „Balance Hotel“ in Pörtschach beschreibt ihre Gäste in punkto „etwas mitgehen lassen“ als vorbildlich. „Bei uns verschwindet echt sehr selten etwas“, weiß die Hotelchefin des Vier-Sterne-Hauses am Wörthersee zu berichten. Nur einmal kamen zwei kleine Bilder, die Grossmann selbst gemalt hat, abhanden. „Das konnte ich aber verschmerzen.“ Zurück bleibt jedoch einiges, das meiste davon wird entsorgt. Eine zurückgelassene Badehose musste allerdings einmal als Alibi herhalten. „Eine Dame hatte eine fremde Badehose in ihrem Koffer“, erzählt Grossmann. Um jeglichen Verdacht der Untreue von sich zu weisen, nahm das Team des Hotels die Schuld auf sich.

© Helmuth Weichselbraun Andrea Grossmann vom „Balance Hotel“ in der Wörtherseegemeinde Pörtschach musste schon einmal ein Alibi liefern

Auch in den 191 Zimmern und Suiten des Parkhotels in Pörtschach bleibt das eine oder andere Teil zurück. „Es gibt ja kaum etwas, was nicht schon vergessen wurde“, heißt es auf Anfrage aus dem Vier-Sterne-Domizil. „Viele Fundsachen sagen mehr über den Gast aus, als man glauben möchte.“ Ein Rätsel bleibt allerdings jener Gast, der einen Holzstab mit einer Lederschlaufe zurückließ. Ein anderer Gast wiederum ließ eine Art „Filo-Fax“, vollgeschrieben bis an den Rand mit allen möglichen Terminen, Arztbesuchen, Diagnosen, Erinnerungen dazu gespickt mit wichtigen Zetteln und unzähligen Visitenkarten, im Zimmer zurück. „Da war wirklich alles drin, praktisch das ganze Leben in einem Buch“, erinnert sich ein Mitarbeiter.