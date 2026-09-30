Unterflurtrasse in Voitsberg ist kommenden Samstag gesperrt

Zwischen 14 und 20 Uhr wird am Samstag, 3. Oktober, eine Großübung in der Unterflurtrasse abgehalten. Elf Feuerwehren, Polizei und Rotes Kreuz nehmen teil.

Die Unterflurtrasse in Voitsberg wird am Samstag für eine Großübung genutzt

In Straßentunneln muss alle vier Jahre eine Großübung stattfinden, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Am kommenden Samstag, 3. Oktober, wird in der Unterflurtrasse in Voitsberg der Ernstfall geübt, von 14 bis 20 Uhr ist sie deshalb gesperrt.

Inszeniert werden die Bekämpfung eines Lkw-Brandes und die Evakuierung eines Reisebusses, teilt das Land Steiermark mit. „Eine Tunnelübung sorgt dafür, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt und technische Systeme fehlerfrei ineinandergreifen”, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Der Verkehr wird in dieser Zeit vom WEZ-Kreisverkehr aus über das Voitsberger Stadtgebiet umgeleitet.

Weit über 100 Teilnehmer

Rund 100 Feuerwehrkameraden aus dem Bezirk werden an der Großübung teilnehmen, geleitet und vorbereitet wird sie von Michael Freidl, Leiter der Straßenmeisterei Voitsberg, und Christian Leitgeb, Kommandant des Bereichsfeuerwehrverbandes. Auch die Polizei und das Rote Kreuz werden an der Übung teilnehmen.

„Unser Ziel ist, unter möglichst realistischen Bedingungen komplexe Szenarien ohne Schäden am Tunnel durchzuspielen und die gesamte Einsatzkette auf ihre Funktionalität und Effizienz hin zu testen”, erklärt Leitgeb. Ab 14 Uhr werden das Übungsszenario vorbereitet sowie die Statisten eingewiesen, um 16:15 Uhr startet die Übung.